Keskustan vaalilista täynnä Etelä-Pohjanmaalla, Kauhavalta ehdolla ainoana ministeri Kurvinen

Keskustan Etelä-Pohjanmaan piirin ehdokaslista kevään eduskuntavaaleihin on täynnä.

Piirihallitus nimesi viimeisenä ehdokkaaksi lukion rehtorin, historian ja yhteiskuntaopin opettajan Jouko Peltosen Seinäjoelta.

- Nyt meillä on täydet listat. Vaalityö pääsee kaikkien ehdokkaiden osalta nyt kunnolla käyntiin ja piirin vaalistartti pidetään 3.2. Seinäjoella. Keskustan ehdokkailla Vaasan vaalipiirissä on hyvä vauhti ja into vaalityöhön, kommentoi piirin toiminnanjohtaja Pilvi Kärkelä.

Piiri nimesi aiemmin syyskokouksessaan 11 eduskuntavaaliehdokasta.

Keskustan Etelä-Pohjanmaan piirin kaikki eduskuntavaaliehdokkaat:

Lasse Hautala, agrologi, hyvinvointialueen hallituksen pj, Kauhajoki, Henna Helmi Heinonen, kirjailija, psykologi, Seinäjoki, Olavi Kandolin, käynnissäpitäjä, kaupunginhallituksen pj, Kurikka, Pasi Keskinen, muuntaja-asentaja, aluevaltuutettu, Vaasa, Pasi Kivisaari, kansanedustaja, rehtori, KM, Seinäjoki, Antti Kurvinen, ministeri, kansanedustaja, lakimies, Kauhava, Sari Palmu, erikoissairaanhoitaja, maatalousyrittäjä, Alajärvi, Jouko Peltonen, rehtori, opettaja, Seinäjoki, Alina Lehto, terveydenhoitaja, sairaanhoitaja, Evijärvi, Mikko Savola, ministeri, kansanedustaja, maatalousyrittäjä, Ähtäri, Paula Sihto, erikoissairaanhoitaja, työsuojeluvaltuutettu, Seinäjoki, Esa Niemistö, osastonhoitaja, Ilmajoki.