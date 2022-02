Kaupunki ja KJH-Comp aloittavat toimitilahankkeen: Alahärmään 1500 m² lisää tuotantotilaa, uusia työpaikkoja luvassa 15-20

KJH-Comp Oy ja Kauhavan kaupungin omistama Kauhavan Yrityskiinteistöt Oy aloittavat toimitilahankkeen, jossa laajennetaan KJH-Comp Oy:n Alahärmässä sijaitsevia nykyisiä noin 4800 m² toimitiloja. Uutta tuotantotilaa tulee hankkeen myötä lisää noin 1540 m², varastotilaa 630 m² ja toimisto- sekä sosiaalitiloja noin 120 m². Hankkeen enimmäiskustannusarvioksi on määritelty 2 070 000 euroa. Asiasta päätti Kauhavan kaupunginhallitus eilen illalla kaupungin kehittämistoimikunnan ehdotuksen pohjalta.

KJH-Comp Oy on ohutlevymekaniikan sopimusvalmistaja, joka toimii Alahärmässä Kauhavan Yrityskiinteistöt Oy:n omistamassa hallissa. Yritys valmistaa asiakkailleen yksittäisiä levyosia ja valmiita kokonaisuuksia. Ydintoimintaa ovat hitsatut teräsrakenteet ja pitkälle viedyt kokoonpanot lopputestauksineen. Yritys työllistää 63 henkilöä ja sen liikevaihto oli vuonna 2021 yhteensä noin 8,7 miljoonaa euroa.

- Liiketoimintamme kasvu vaatii lisää tilaa. Suunnitelmissa on myös merkittävät investoinnit entistä energiatehokkaampaan kone- ja laitekantaan. Laajennushanke mahdollistaa noin 2 miljoonan euron koneinvestoinnit ja 15-20 uutta työpaikkaa lähivuosina, kertoo KJH-Comp Oy:n toimitusjohtaja Hannu Lahtinen.

Kaupungin tytäryhtiö Kauhavan Yrityskiinteistöt Oy rakennuttaa tilat ja yrityksen kanssa tehdään yritystilasopimus lunastusmahdollisuudella. Laajennushankkeessa määräaikainen vuokrasopimusaika on 15 vuotta ja samassa yhteydessä aikaisempia vuokrasopimuksia jatketaan vuoteen 2032 saakka.

- Olemme toteuttaneet vastaavia hankkeita myös aikaisemmin. Hankkeet ovat toteutuneet kaupungin omistajaohjauksen perusteella. Jos kaikki etenee suunnitellusti, laajennusosa päästään ottamaan käyttöön vielä tämän vuoden puolella, kertoo Kauhavan Yrityskiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja Hannu Ristaniemi.

Kauhavan kaupunki edistää kasvuyrittäjyyttä monin eri tavoin ja kaupungilla on käytössään periaatteet koskien yritysten toimitilahankkeita. Edellytyksenä hankkeeseen ryhtymiselle on yrityksen huomattava taloudellinen panostus sekä merkittävä aluetaloudellinen ja työllisyysvaikutus.

- Hankkeet käsitellään aina tapauskohtaisesti. Hienoa, että olemme saaneet olla mukana toimi-tilojen kautta KJH-Comp Oy:n kasvutarinassa, jonka myötä työpaikkoja on syntynyt jo yli 60 kappaletta. Uusimman laajennuksen myötä uusia työpaikkoja on tulossa taas parikymmentä lisää. Yritysten kasvu on aina myös kaupungin etu verotulojen ja vetovoiman lisääntymisen myötä toteaa Kauhavan kaupungin kehitysjohtaja Juha-Martti Kuoppala.