Kaupunginvaltuusto maanantaina koolla koulukeskuksessa, asialistalla paikkajaot sekä Kiinteistö Oy Riihen taloudellinen tilanne

Kauhavan kaupunginvaltuuston kokous pidetään ensi maanantaina 8.5. kello 18 alkaen Kauhavan koulukeskuksen auditoriossa. Syynä paikan vaihtoon on Härmän Kylpylässä samaan aikaan oleva toinen tilaisuus.

Valtuuston kokouksen esityslistalla ovat kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien sekä hallituksen vaali. Koronapandemian vuoksi valtuustokausi alkoi poikkeuksellisesti 1.8.2021 ja päättyy 31.5.2025.

Valtuusto valitsi 23.8.2021 puheenjohtajiston kaudelle 1.8.2021 - 31.5.2023. Nyt valittavan puheenjohtajiston toimikausi on 1.6.2023 - 31.5.2025. Hallintosäännön mukaan valtuuston puheenjohtajiston sekä 12-jäsenisen kaupunginhallituksen toimikausi on toimikausi kaksi vuotta.

Merkittäviä muutoksia ei ole tiettävästi tulossa, sillä ainakin osa valtuustoryhmistä on sopinut paikkajaon 2021 vuosille 2021-2025 eli koko valtuustokaudeksi.

Valtuusto käsittelee myös kaupungin tytäryhtiön Kiinteistö Oy Riihen taloudellista tilannetta. Yhtiön omat pääomat on menetetty eikä yhtiö ole saanut vuosiin vuokrattua omistamiaan tuotantotiloja niin että tuotoilla olisi saatu katettua kustannukset. Myös kuluvasta vuodesta on tulossa tappiollinen. Tuotantotiloissa on toiminut aiemmin BG Partner Oy:n viljankäsittelylaitos, jolla ei ole ollut sittemmin toimintaa.

Hallituksen esitys valtuustolle on, että kaupunki tekee Kiinteistö Oy Riiheen 320 000 euron pääomasijoituksen. Päätös vaatii talousarvion investointiosan tarkistamista vastaavalla summalla. Valtuuston siunausta haetaan myös fuusioprosessille, jossa Kiinteistö Oy Riihi on tarkoitus sulauttaa Kauhavan Yrityskiinteistöt -yhtiöön kuluvan vuoden aikana.

Vaihtoehtona pääomittamiselle ja lainoittamiselle on Kiinteistö Oy Riihen päästäminen selvitystilaan eli käytännössä konkurssi.

Valtuusto saa tiedokseen myös kuntayhtymä Kaksineuvoisen henkilöstökertomuksen.

Yleisöllä on vapaa pääsy seuraamaan paikan päällä kaupunginvaltuuston kokousta. Kokous myös striimataan, linkki siihen on kaupungin sivulla.