Kaupunginjohtaja Lumio on irtisanoutunut virastaan

Kauhavan kaupunki tiedottaa, että kaupunginjohtaja Markku Lumio on irtisanoutunut virastaan eilen 13. kesäkuuta. Syyksi mainitaan poliittinen luottamuspula.

Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja ovat tehneet sopimuksen, jonka mukaan kaupunginjohtajan virkasuhde päättyy 13.8.2022. Hän työskentelee 28.6. saakka.

Tiedotteessa todetaan, että tilapäisen valiokunnan työ on päättynyt eikä asia tule kaupunginvaltuuston esityslistalle seuraavaan kokoukseen, joka on ensi maanantaina 20.6.

Kaupunginjohtajan irtisanoutumisaika on kaksi kuukautta.

Valtuuston 16.11.2020 hyväksymässä Lumion kaupunginjohtajasopimuksessa on sovittu muiden asioiden ohella menettelystä virkasuhteen päättämisessä. Jos luottamuspulan vuoksi on käynnistetty kuntalain 43 §:n mukainen irtisanomismenettely, kaupunginjohtajalla on oikeus irtisanomisajan palkan lisäksi saada korvauksena kuuden kuukauden palkkaa vastaava määrä edellyttäen, että hän itse irtisanoutuu virastaan.

Edellytykset erokorvauksen maksamiselle täyttyvät.

Kaupunginhallituksen ja -valtuuston puheenjohtajat ovat yhdessä kaupunginjohtajan kanssa neuvotelleet kaupunginjohtajan virkasuhteen päättämissopimuksen. Sen mukaan virkasuhde päättyy 13.8.2022 ja virantoimitusvelvollisuus 28.6. Ennen virkasuhteen päättymistä kaupunginjohtaja pitää kertyneet, pitämättömät vuosilomansa. Mikäli vuosilomapäiviä jää jäljelle, maksetaan hänelle niiden osalta lomakorvaus. Johtajasopimuksen mukainen erokorvaus eli kuuden kuukauden palkka maksetaan kertaluonteisesti 15.8.2022.