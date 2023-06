Kauhavan alueen pienissä ja keskisuurissa yrityksissä on päällä positiivinen vire.

– Pk-yrityksillä on paljon kehitystoiveita. Toiminnan kasvattaminen on mielessä lähes kaikilla. Takana on muutama hyvä vuosi. Tämä koskee myös isoja yrityksiä. Hyvä vire näkyy läpi elinke...