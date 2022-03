Kauhavan lukio on valittu valtakunnalliseen LYKKI-verkostoon

Kauhavan lukio on valittu mukaan valtakunnallisen liiketoiminta- ja yrittäjyyskasvatuksen lukioverkostoon, tuttavallisemmin LYKKI-verkostoon. Rehtori Toni Uusimäki kertoi tiedotteessaan, että lukion kutsui verkoston toimintaan Lauttasaaren kansainvälisen liiketoiminnan lukio, jolla on opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä valtakunnallinen kehittämistehtävä liiketoimintaan ja yrittäjyyteen painottuvassa opetuksessa. LYKKI-verkoston toiminta on osa tätä tehtävää ja sen tarkoitus on ollut tuoda talous-, yrittäjyys- sekä liiketoimintapainotteiset lukiot yhteen.

Verkosto järjestää opettajille ja opiskelijoille suunnattuja tapahtumia sekä välittää tietoa kentän muista tapahtumista. Yhteistyökumppaneita ovat muun muassa Talous ja nuoret TAT, Pörssisäätiö, Suomen Yrittäjät, Suomen pankki, Finanssiala, Nuori Yrittäjyys sekä useat korkeakoulut. Tällä hetkellä LYKKI-verkostossa on jo yli 70 jäsenkoulua ympäri Suomen.

Uusimäki tutustuu uuteen verkostoon ensimmäistä kertaa järjestettävillä valtakunnallisilla liiketoiminta- ja yrittäjyyskasvatuksen kehittämispäivillä Jyväskylässä 21.-22.4.2022.