Kauhavan lentopaikka saa elokuussa mittarilähestymismenetelmät – Takana pitkä ja monivaiheinen työ

Kauhavan lentopaikalle otetaan elokuussa ensimmäisenä valvomattomana lentopaikkana Suomessa käyttöön Ilmailukäsikirjassa julkaistut mittarilähestymismenetelmät.

Mika Marjamäki LSK Business Parkista on tyytyväinen lopputulokseen.

– Kentän savutettavuus paranee ja nyt pystytään tarjoamaan monipuolisia mahdollisuuksia eri lento-operaattoreille. Entisen lentosotakoulun infra on pidetty kunnossa. Destia kartoitti kentän lentoliikennealueiden kunnon mittauksin viimeksi tänä keväänä, ja se sai jälleen Sotilasilmailun viranomaisyksikön hyväksynnän kaikelle sotilasilmailutoiminnalle kahdeksi vuodeksi eteenpäin.

Kauhava on yksi Suomen suurimmista lentokentistä. LSK Business Parkin osalta projektia on hoitanut kapteeni evp. Harri Huhtala.

– Projekti on ollut haastava ja vaatinut uutta ajattelutapaa kaikilta osapuolilta. Uuden toimintatavan tuominen ilmailuun on aiheuttanut tietysti synnytystuskia, mutta yhteistyö Traficomin ja Fintrafficin kanssa on ollut joustavaa.

Kevään aikana ilmatilaan on perustettu D-alueet jotka lisäävät ilmatilan turvallisuutta ja käytettävyyttä. Lisäksi lentopaikka on saanut IFR-hyväksynnän.