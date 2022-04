Kauhavan koulukeskuksen huomiseen vihkiäisjuhlaan odotetaan jopa 500 vierasta, juhlapuhujana ministeri Kurvinen

Kauhavan uusi koulukeskus vihitään virallisesti käyttöön lauantaina 2. huhtikuuta. Koulukeskuksen vihkiäisjuhlaa on jouduttu siirtämään koronapandemian takia jo kaksi kertaa kuluvan lukuvuoden aikana.

Rehtori Ville Vihlan mukaan on todella hienoa päästä viettämään avajaisia ja Kauhavan lukion satavuotisjuhlaa samanaikaisesti. Avajaisjuhla on avoin kaikille kiinnostuneille. Koulukeskuksessa on varauduttu jopa 500 juhlavieraan tuloon. Juhlaväelle on kahvitus kello 12.45 uudessa ruokalassa, kello 13.00-13.45 on yhteisöjen tervehdysten vastaanotto auditoriossa.

Vihkiäisjuhla alkaa kello 14 koulukeskuksen liikuntasalissa. Juhlapuheen pitää tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen. Tiedossa on myös Kauhavan kaupungin edustajien puheenvuoroja sekä tanssi- ja musiikkiesityksiä.

- Tarkoitus on lähitulevaisuudessa järjestää koulukeskukseen myös avoimien ovien päivä, jolloin uusiin ja hienoihin tiloihimme pääsevät tutustumaan myös ne, joiden aikatauluun huhtikuun alun juhla ei sovi, Vihla kertoo.

Opetustyö Kauhavan koulukeskuksessa alkoi jo elokuussa 2020. Vierailuja koulukeskukseen on kuitenkin jouduttu voimakkaasti rajoittamaan viime aikoihin asti koronavirustilanteen takia. Myös moni juhla ja koulun oma tilaisuus on jouduttu perumaan tai siirtämään myöhempään ajankohtaan.

Vihkiäisjuhlan yhteydessä järjestetään myös Kauhavan lukion satavuotisjuhla. Rehtori Toni Uusimäki odottaa juhlaan entisiä lukiolaisia, henkilökunnan edustajia ja muita lukion ystäviä.

- Tuskinpa kukaan Kauhavan lukion perustamista ajaneista kannatusyhdistyksen jäsenistä aavisti 1920-luvun alussa, miten merkittävää opetus-, kasvatus- ja kulttuurityötä nykyinen oppilaitos ja sen edeltäjät paikkakunnalla tekevät. Lukion keskeinen tehtävä yleissivistyksen antajana, ylioppilastutkinnon toteuttajana ja ponnahduslautana jatko-opintoihin ovat säilyneet lähes koko historiamme ajan, Uusimäki huomauttaa.

Koronatilanteen luoma epävarmuus on heijastunut satavuotisjuhlaan kuitenkin siten, että se järjestetään suhteellisen pienimuotoisena. Juhlatoimikunta päätti, että iltajuhla jätetään järjestämättä. Lukiokoulutuksen useiden reformien toteuttaminen uudesta opetussuunnitelmasta maksuttomaan toiseen asteeseen ja oppivelvollisuuden pidentämiseen ovat myös vieneet veronsa.

- Toivomme koulussa, että saamme nyt viedä käytäntöön uudistukset ja toteuttaa ne opiskelijoiden kannalta mahdollisimman laadukkaasti. Uusi koulukeskus antaa lukio-opetukselle erinomaiset puitteet. Tästä olemme todella kiitollisia Kauhavan kaupungille ja sen päättäjille, Uusimäki toteaa.

Kauhavan koulukeskuksen arkkitehti Mikko Uotila ja käytännön suunnittelusta vastannut seinäjokelainen Motiivi Oy ovat pyrkineet luomaan koulukeskukseen mahdollisimman joustavia tilaratkaisuja opetuskäyttöön nykyhetkeä ja seuraavia sukupolvia ajatellen.

Koulukeskus on mitoitettu 750 oppilaalle. Sen rakentaminen tuli maksamaan noin 20 miljoonaa euroa. Kyseessä on Kauhavan kaupungin suurin investointi tähän mennessä.

Koulukeskusta voi pitää myös monitoimitalona, koska se tarjoaa hyvät tilat myös Härmänmaan musiikkiopiston, Järvilakeuden kansalaisopiston ja lukuisten urheiluseurojen toiminnalle. Monitoimitalon kylttiä seinään ei kuitenkaan koskaan kiinnitetty.