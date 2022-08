Kauhavan Alakylässä syttyy lauantaina perinteinen tervahauta

Kauhavan Alakylässä Torpintien varrella syttyy Sippolan Paulin tervahauta tulevana lauantaina 3.9. iltakuudelta.

Sini Sippola kyläyhdistyksestä kertoo, että tervahauta on rakennettu keskelle metsää, tuulensuojaiseen paikkaan.

- Se on perinteinen ja upea kädentaitojen tuote: puuta trattimaisesti ladottuna yli 25 kuutiota, lisäksi heinää ja päällimmäisenä kerroksena kunttaa ja maata.

Alakylän kyläyhdistys kutsuukin kaikkia nauttimaan lauantai-iltaa lämpöä hohtavan tervahaudan viereen.

- Paikalla on kyläyhdistyksen kahvio, ota siis käteistä mukaan. Kulkua tervahaudalle toivotaan Alakylästä Sippolantieltä Torpintielle, jotta vastaantuleva liikenne olisi mahdollisimman vähäistä. Tervahauta on noin kahden kilometrin päässä Sippolantieltä.

- Tässä myös mukava uusi pyöräreitti hiekka- ja metsäautoteistä pitäville, Sippola vinkkaa.

Auton voi pysäköidä tervahaudan ääressä olevalle Sannanvainiolle. Takaisin vierailijoita ohjeistetaan lähtemään Hahtomaan suuntaan.

Tervanpoltto oli Suomessa 1600–1800-luvuilla tuottoisa elinkeino. Tervahaudat ovat maahan kaivettuja uunimaisia rakenteita, joita on käytetty tervanpoltossa. Tervahaudoissa poltettiin tervaksia eli havupuun pihkaista puuainesta, josta poltettaessa tislautuu nestemäistä tervaa.

Kauhavan Alakylässä on tapahtumarikas alkusyksy. Tämän viikon perjantaina 2.9. Alakylän kyläareenalla on koulunaloitusdisco eskareista kuutosluokkalaisille.

- Jokainen discoon tulija saa käteensä hienon hohtavan rannekkeen. Illan aikana on luvassa mukavaa tekemistä, karkkisadetta, kisailuja, hyvää musaa ja tanssimista värikkäiden valojen loisteessa. Illan teemana on neonvärit. eskareista kuutosluokkalaisiin. Illan teemana on neonvärit, Sippola juttelee.

Parin viikon päästä, 11.9. on Kolmen kylän kierros, jossa mukana ovat Kotiseututalo Keskikangas, Kleemolan kylätalo ja Alakylän kyläareena, kyläyhdistykset, Aisapari, 4H ja Kylille-hanke.