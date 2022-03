Kauhavalle Ukrainasta viime päivinä tulleita, sukulaisten tai tuttujen luona majoittuvia henkilöitä pyydetään lähettämään pikimmiten tietonsa tulijoiden asioita koordinoivalle Sanna Kivilahdelle

Kauhavan kaupungin hallinnoiman Menestystä kansainväliseen rekrytointiin -hankkeen projektisuunnittelija Sanna Kivilahti on siirretty tämän viikon alusta tilapäisesti työskentelemään Ukrainasta tulevien auttamisen parissa.

Kivilahti täsmentää heti alkuun, että väliaikainen pesti ei mene hankkeen kustannuksista.

Kauhavalla tarvittiin hänen mukaansa henkilö, joka pystyi nopeasti ottamaan koppia tilanteesta. Tehtävän saatuaan hän ryhtyi toimeen.

Muutamia Kauhavan Vuokra-asunnot Oy:n asuntoja on laitettu valmiiksi Kauhavalle tulevia varten.

- Koordinoin nyt tänne tulevien ihmisten majoitusta. Laitamme asuntoja kuntoon, että saadaan akuutti tilanne hoidettua. Kokoan myös vapaaehtoisiksi haluavia. Kerään huonekaluja, lakanoita, ikkunaverhoja, pyyhkeitä eli kaikkea perustavaraa. Jääkaappeihin laitetaan ruokaa valmiiksi. Kenenkään ei tarvitse tulla tyhjän päälle, hän kuvailee.

- Olemme halunneet toimia ennaltaehkäisevästi, ettei tulijalle tule sellainen tunne, että kun astuu ovesta sisään, astuu tyhjyyteen. Asunnot ovat asuttavassa kunnossa. Niissä on pedatut sängyt, ruokaa jääkaapissa, matot lattioissa, verhot ikkunoissa, suihkusaippuat kylppärissä, perusastiastot keittiössä ja tämäntyyppiset asiat varusteltuna.

Valmiiksi on tällä hetkellä laitettu muutamia asuntoja.

- Meillä on vastaanottokapasiteettia, jos viikonloppuna tulee lisää ihmisiä. On järjestettynä myös väliaikaismajoitusta hyvissä olosuhteissa, Kivilahti lisää.

Mikä tilanne on tällä hetkellä, Kauhavallakin on jo ilmeisesti sodan alta tulleita?

Sanna Kivilahden tiedossa on parikymmentä henkilöä, joista suurin osa on Kauhavalle töihin tulleita.

- 21 on tällä hetkellä tullut, olen heistä ottanut koppia tämän viikon ajan. Pääasiassa on tullut erään yrityksen työntekijöitä. He olisivat tulleet joka tapauksessa, mutta on saapunut myös muita henkilöitä, sukulaisia. Olemme saaneet heidät samaan yhteyteen majoitettua, Kivilahti kertoo.

- Lisäksi olen saanut tietoa henkilöistä, jotka ovat tulleet tänne töissä olevien ukrainalaisten ja puolisoiden luokse.

Kivilahdella on vetoomus kaikille kauhavalaisille, jotka ovat tekemisissä Ukrainasta lähiaikoina tulleiden henkilöiden kanssa:

- Jos alueella on nyt tulleita ukrainalaisia, jotka majoittuvat sukulaisten, perheen jäsenten tai työnantajan luona tai jossain muualla, toivon, että he lähettävät minulle yhteystietonsa WhatsApp-viestinä, niin että siinä olisi nimet henkilöistä, jotka ovat tulleet, syntymävuodet sekä lyhyt kuvaus siitä, mikä on heidän tilanteensa, hän ohjeistaa.

Sanna Kivilahden puhelinnumero on +35840 503 9947.

- Kerään näitä tietoja nyt tähän puhelinnumeroon. On äärimmäisen tärkeä asia, että tänne meille tulisi kattavasti tieto, keitä on sukulaisten ja ja muiden luona majoittumassa, hän painottaa.

- Näin pystymme antamaan tulijoille akuutisti neuvontaa, miten he ilmoittautuvat ja rekisteröityvät tilapäisen suojelun piiriin. Meille on myös äärimmäisen tärkeää saada kattava kuva siitä, paljonko on päivähoito- ja kouluikäisiä lapsia, mikä on heidän asumistilanteensa, jäävätkö he esimerkiksi pysyvästi asumaan sukulaisten tai työnantajan luo, onko joku henkilö jo työllistymässä heti ja mitä tarpeita heillä on. Kartoitamme kaikkea tätä. Nämä tiedot ovat hyvin tärkeitä, että voimme antaa oikeaa tietoa ja oikeaa neuvontaa, niin ettei kukaan ei putoa väliin.

Ihmisiä on tullut Kauhavalle Ukrainasta eri väyliä pitkin.

- Jos on tultu ystävien ja muiden erilaisten verkostojen pariin eri reittejä pitkin, tarvitsen tosiaan näistä ihmisistä nyt tiedon.

Marianne Lähde