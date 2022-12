Kauhavalaissyntyinen Charlotta Harju väittelee Vaasan yliopistossa – "Kestävyysnäkökulmat ovat olennaisia puutuotteiden laadun arvioinnissa"

Kauhavalla vuonna 1992 syntyneen Charlotta Harjun väitöstutkimus “The perceived sustainable quality of wooden products in the context of housing” tarkastetaan keskiviikkona 14.12. yliopistossa.

Harjun markkinoinnin alaan kuuluva väitöskirja analysoi puutuotteiden valintaa. Empiiristen osatutkimusten tulokset perustuvat vuonna 2018 kerättyyn kyselyaineistoon, johon vastasi 256 eri puolella Suomea asuvaa 18–74-vuotiasta.

Vaasan yliopiston tiedotteen mukaan tutkimuksesta ilmenee, että puutuotteen koettuun laatuun vaikuttavat teknisten ominaisuuksien lisäksi kestävään kehitykseen liittyvät odotukset sekä kuluttajiin ja kulutusympäristöön liittyvät seikat. Tutkimus antaa uutta tietoa siitä, miten kuluttajat arvioivat asumisessa käytettävien puutuotteiden laatua ja niihin liittyviä kestävyysnäkökulmia.

– Kestävän kehityksen näkökulmasta puutuotteisiin liittyy monia hyviä ominaisuuksia. Vastuullisesti valmistettuina tuotteet ovat ympäristöystävällisiä, pitkäikäisiä ja turvallisia. Lisäksi on mahdollista käyttää paikallisia materiaaleja. Puutuotteilla voi olla myös käytönaikaisia terveys- ja hyvinvointivaikutuksia. Toistaiseksi on kuitenkin hyvin niukasti tutkimustietoa, miten nämä kestävyysnäkökulmat ovat yhteydessä kuluttajien laatumielikuviin, Harju sanoo.

Väitöskirjan tulokset osoittavat, että kuluttajille tärkeimpiä tekijöitä puisten rakennus- ja sisustustuotteiden valinnassa ovat puumateriaalien viihtyisyys, terveysvaikutukset ja niiden pitkäikäisyys. Tuotteen ympäristöystävällisyys ja alkuperä ovat heille tärkeitä, kun taas niistä viestivät sertifikaatit tai tuoteinformaatio eivät. Puutuotteiden markkinoinnissa pelkkä ympäristösertifikaatti ei siis välttämättä riitä, jos halutaan onnistuneesti viestiä tuotteen ympäristöystävällisyydestä.

Harju kirjoitti ylioppilaaksi Kauhavan lukiosta vuonna 2011 ja valmistui vuonna 2017 kauppatieteiden maisteriksi Vaasan yliopistosta pääaineenaan markkinointi. Hän on työurallaan toiminut tutkimusavustajana, projektitutkijana ja tohtorikoulutettavana Vaasan yliopistossa vuosina 2017–2022 ja tutkijana Luonnonvarakeskuksessa helmikuusta 2022 lähtien. Hän toimii tutkijana esimerkiksi Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamassa Decarbon-Home -tutkimushankkeessa, jonka tavoitteena on edistää rakentamisen ja asumisen oikeudenmukaista ja kestävää muutosta kohti vähähiilisyyttä.