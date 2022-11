Kansalaisopisto avoimena sisäilma-asioista: Nahkalan koulun opetustilassa toiminnan esittelyä parin viikon päästä

Järvilakeuden kansalaisopisto järjestää avoimet ovet Kauhavalla Nahkalan opetustilassa torstaina 24.11. kello 16 alkaen.

- Illan aikana voi tutustua kurssitiloihin, kurkistaa kudonta- ja ompelukursseille, askarrella joulukortteja ikäihmisille, tutustua Järvilakeuden kyläkanavan toimintaan sekä osallistua maksuttomaan kehonkoostumusmittaukseen, kertoo rehtori Leea Keto.

Järvilakeuden kansalaisopiston opetustilat entisessä Nahkalan koulussa Kauhavalla laajenivat kuluvana lukuvuonna. Nahkalassa sijaitsee nyt kaksi kudontaluokkaa, ompeluluokka, puutyötilat, mediapaja, pianoluokka ja yleisluokka. Tilojen käyttöaste on Leea Kedon mukaan korkea, arki-iltaisin tiloissa kokoontuu monta kurssia yhtä aikaa.

- Kansalaisopistolle rakennettiin aikanaan omat tilat Nahkalan koulun takaosaan, mutta niitä ei kuitenkaan saatu silloin täysmääräisenä kurssikäyttöön. Nyt kun koulutoiminta Nahkalassa on lakannut, kansalaisopisto vuokrasi kaupungilta useamman luokan. Esimerkiksi aiemmin Kauhavalla eri osoitteissa sijainneet kudontatilat on nyt keskitetty samaan osoitteeseen, taustoittaa Keto.

Kulku kansalaisopiston opetustiloihin on omasta sisäänkäynnistä rakennuksen itäpäädystä Erkinkujan puolelta. Kauppatieltä perille löytää seuraamalla Kansalaisopisto-kylttiä.

"Mahdollisuus tulla itse haistelemaan, millainen sisäilma kiinteistössä on."

Kansalaisopistolla ollaan tietoisia siitä, että Nahkalan koulun sisäilma voi aiheuttaa kysymyksiä.

- Ennen vuokrasopimuksen solmimista tutustuimme kattavasti tiloista tehtyihin mittauksiin, joiden mukaan tiloissa ei esiinny mikrobeja tai mikrobipitoisuus on alhainen ja näytteiden tulokset ovat tavanomaisia. Avointen ovien tapahtuman yksi tarkoitus on myös antaa ihmisille mahdollisuus tulla itse haistelemaan ja kokeilemaan, millainen sisäilma kiinteistössä on, Keto sanoo.

- Tilojen suhteen kansalaisopiston kurssilaisilla onneksi on valinnan varaa, sillä Nahkalan lisäksi toimimme kymmenissä eri opetuspisteissä Kauhavan, Evijärven ja Lappajärven alueella.

Nahkalan opetustilan avoimissa ovissa parin viikon päästä voi tiloihin tutustumisen lisäksi kurkistaa tiloissa järjestettäviin kursseihin sekä monipuoliseen kädentaitonäyttelyyn, jossa on esillä töitä esimerkiksi kudonta-, ompelu-, sisustusnukke- ja kahvipussilaukkukurssilta.

- Illan aikana toteutetaan myös Joulupostia ikäihmisille -työpaja, jossa voi askarrella joulukortteja hoivakotien ja kotihoidon asiakkaille. Kuntoloikka-hanke toteuttaa ilmaisia kehonkoostumusmittauksia ja Kyläkanava-hanke esittelee Järvilakeuden kyläkanavan tarjontaa. Koko illan ajan on tarjolla myös glögiä ja pipareita.