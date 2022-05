Jere Kalliokosken rallicrosskausi alkaa kansainvälisestä Kouvolan RallyX -kilpailusta

Kalliokosken ajokkina on viime vuosilta tuttu, noin 600 hevosvoimainen Ford Fiesta. Tiimi on valmistanut auton tulevaa koitosta varten hyvään iskuun, testeissä on löydetty autoon lisää vauhtia.

- Testattiin Kouvolassa muutama viikko sitten uutta iskunvaimennusta, hiottiin lähtöjä paremmaksi ja ajettiin talven jäljiltä ruosteet pois ranteista, AL-Härmää edustava Kalliokoski kertoo.

Kalliokoski lähtee ajamaan yhdelle lempiradoistaan kovin tavoittein, härmäläinen tähtää molemmissa osakilpailuissa finaaliin eli kuuden parhaan joukkoon.

- Tykkimäki on yksi parhaista, se on tekninen ja haastava rata. Siellä on hankalaa saada kahta samanlaista kierrosta ajettua, on hyppyä, on hidasta ja nopeaa osuutta, hieno rata kaikin puolin. Kisassa on älyttömän kova taso, finaaliin pääsy vaatii että kaiken pitää mennä nappiin, kolaroida ei saa, vaan pitää ajaa puhtaita eriä. On tärkeää saada alkuun onnistuminen, siitä saa hyvän fiiliksen päälle, Kalliokoski päättää.

RallyX-sarjan Suomen osakilpailut ajetaan 28.-29.5. Kouvolan Tykkimäen radalla. Kilpailuja voi seurata suorina lähetyksinä RallyX:n YouTube kanavalta, kattava tulosseuranta löytyy sarjan kotisivuilta.

Toni Lönnroos