Kaksinkertainen rallicrossin Suomen mestari Jere Kalliokoski lähtee mukaan SM-sarjaan

Alahärmäläinen Jere Kalliokoski, 24, lähtee tavoittelemaan kolmatta kuninkuusluokan Suomen mestaruutta kesällä alkavasta rallicrossin SM-sarjasta. Autona Kalliokoskella on tuttu Supercar-luokan Ford Fiesta, jolla Kalliokoski on ajanut mestaruuden lisäksi yhden SM-pronssin. Kalliokosken tarkoituksena oli aloittaa kausi uudella suurta kiinnostusta herättäneellä Mercedes-Benz-Supercarilla, mutta auton debyytti nähtäneen vasta kauden loppupuolella.

- Kausi piti aloittaa Mersulla, mutta voimansiirron saamisessa Ranskasta on ollut viivästyksiä eikä uutta autoa saada viivalle ajossa. Fiesta on luotettava peli, jatketaan Mersulla sitten, kun saadaan se valmiiksi, kaikki riippuu siitä, milloin vaihdelaatikko tulee Suomeen, Kalliokoski paljastaa.

Kalliokoski tiimeineen valmistautuu kauteen tunnollisesti, autoa on tutkittu läpikotaisin, uudistuksia on tehty ja testipäivät odottavat.

- Fiestalla ajetaan pari kolme testipäivää, Mersua pitää testata huomattavasti enemmän, jotta se on valmis, kun päästään kisaan. Autoa on taas kehitetty, se purettiin osiin, käytiin läpi, korjailtiin ja muutettiin niitä asioita, joita pitääkin, näin saatiin varmuutta ja vähän lisää voimaa autoon. Kyllä se alkaa taas olla näyttelykunnossa ja varmasti entistäkin nopeampi.

Kalliokoskella on autourheilusta jo komea rivi mestaruuksia, yhteensä kymmenen. Niitä härmäläinen on saalistanut asfalttiradalta, jokamiesluokasta, jääradalta ja rallicrossista. Tavoite on jälleen Suomen mestaruus.

- Tavoitteena on uusia mestaruus, mutta aivan varmasti kisa tiukkenee. Mitä tässä on huhuja kuullut, tosi kovia autoja ja nimiä on tulossa sarjaan. Se on hienoa, että SM-sarjaa arvostetaan ja saadaan kovaa kisaa aikaiseksi, Kalliokoski päättää.

Rallicross SM 2022:

9.7. Jalasjärvi

30.-31.7. Joensuu

20.8. Oulu

3.9. Hyvinkää

17.9. Honkajoki

Toni Lönnroos