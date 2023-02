Kaksineuvoisessa on työskennellyt hoitaja ilman pätevyyttä ja ammattioikeuksia, asia paljastui hyvinvointialueen sisäisessä tarkastuksessa

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella on tullut ilmi tapaus, jossa hoitajana työskennelleeltä henkilöltä ovat puuttuneet tehtävään vaadittu pätevyys sekä ammattioikeudet.

Henkilö ei enää työskentele Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella. Hyvinvointialue tekee poliisille asiasta tutkintapyynnön.

Kyseessä on henkilö, jolla on ollut suoritettuna riittävä määrä opintoja hoitotyön sijaisuuksissa toimimiseen opiskeluaikana. Opintoja ei ole kuitenkaan suoritettu loppuun.

Henkilö on työskennellyt maakunnassa kahdella eri alueella: Kuntayhtymä Kaksineuvoisessa ja Järvi-Pohjanmaalla. Liikkeen luovutuksen myötä hän on siirtynyt hyvinvointialueen palvelukseen. Tapaus on tullut ilmi hyvinvointialueen sisäisessä tarkastusmenettelyssä.

Hyvinvointialueella ei ole epäilyä siitä, että hoitajan toiminta olisi aiheuttanut potilaille vahinkoa, tai että potilasturvallisuus olisi vaarantunut. Potilaat eivät ole tehneet työntekijästä valituksia tai muistutuksia.

Hyvinvointialueen valtuuttamat henkilöt tarkastavat hoitajan potilaskontakteja ja käyvät niihin liittyviä potilastietoja läpi. Potilaisiin otetaan tarvittaessa henkilökohtaisesti yhteyttä. Tapaus ei edellytä potilailta toimenpiteitä.

Hyvinvointialue tarkastaa uudelleen koko sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstönsä pätevyydet JulkiTerhikki- ja JulkiSuosikki-järjestelmistä.

Hyvinvointialueelta ilmoitettiin, että asiasta ei tiedoteta tässä vaiheessa enempää.