Kaksineuvoisen alueella joulukuussa jo 16 koronatartuntaa, koronarokotuksia saa nyt vain ilman ajanvarausta

Koronatartuntojen määrä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on pysynyt korkealla, myös ensimmäinen omikron-muunnos oli todettu. Kuntayhtymä Kaksineuvoisen mukaan kyseinen tartunta oli tullut ulkomailta. Henkilö oli testattu heti maahan saavuttuaan, altistuneita on muutamia ja he ovat karanteenissa.

Kaksineuvoisessa on tartuntoja tähän mennessä joulukuuta tullut jo enemmän kuin koko marraskuun aikana, yhteensä 16 positiivista.

Viime viikolla koko sairaanhoitopiirissä oli otettu reilut 3 500 koronatestiä, joista positiivisten näytteiden osuus oli ollut 4,3 prosenttia. Suurin osa tartunnoista on ollut perhepiiristä tulleita ja sairastuneista puolet oli jo valmiiksi karanteenissa.

Alueellinen yhteistyöryhmä Nyrkki kokousti 13.12. todeten Etelä-Pohjanmaan maakunnan jatkavan koronan leviämisalueena. Alueella voimassa olevat rajoitukset ja suositukset pysyivät ennallaan.