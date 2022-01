Kaksineuvoinen otti tänään käyttöön THL:n ohjeistukset: lieväoireinen korona hoidetaan kuin tavallinen flunssa

Karanteeni lyhenee

Eristysaika lasketaan vastedes oireiden alusta, ja se lyhenee 5–10 päivään. Rokotetuilla ja lieväoireisilla riittää pääsääntöisesti 5 päivää. Eristys- ja karanteenipäätöksiä tehdään vain, mikäli se tarvitaan päivärahaetuutta varten eikä työstä poissaoloa voida hoitaa sairaslomatodistuksella.

Jos perheessä on koronapositiivinen henkilö, lasten suositellaan olevan kotona 5 päivää oireiden alusta lukien. Jos lapsi on sen jälkeen oireeton, hän voi palata päivähoitoon tai kouluun. Perheen aikuisille suositellaan etätöitä 5 päivän ajan oireiden alusta lukien. Jos aikuinen on sen jälkeen oireeton, hän voi palata töihin. Mikäli etätyöt eivät ole mahdollisia, tulee ottaa yhteyttä terveyskeskukseen. Oireiselle aikuiselle suositellaan kotitestiä.