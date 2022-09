Kaikkiaan 27 talousarvioaloitetta: Vaalipiirin kansanedustajat esittävät joululahjarahaa Kauhavan lentoharjoitusten jatkamiseen, Hirvijoentien parantamiseen sekä PowerParkin eritasoliittymän suunnitteluun

Vaasan vaalipiirin kansanedustajat esittävät niin sanottua joululahjarahaa kolmeen kohteeseen Kauhavan alueella.

220 000 euroa toivotaan Ilmavoimien toteuttamiin lentotoimintaharjoituksiin Kauhavan lentokentällä vuonna 2023. Harjoituksia on toteutettu tällä rahoituksella Kauhavalla jo muutaman kerran. Kaksi muuta Kauhavaa koskevaa hanketta koskevat liikenneyhteyksiä.

Paikallistien 7333 Hirvijoella välillä Lappajärventie-Saarihaudantie parantamiseen esitetään 500 000 euroa.

- Kauhava on yksi maatalouden vahvimpia suomalaisia ruoantuottajakuntia Suomessa. Maatalouden yhä painavampi kuljetuskalusto vaatii myös tien kunnolta enemmän. Paikallistien 7333 varrella on yksi Suomen suurimman maatalousyrityksen tuotantotiloja. Yksi maan laajimmista broilerituotantoketjuista on Atria Tuottajilla ja tämän ketjun yksi tärkeistä tiloista sijaitsee kyseisen tien varrella. Myös yksi merkittävä lihanautakasvattamo on tien vaikutuspiirissä. Maatalousliikenne on vilkasta, vuorokausiliikenne on 609 ajoneuvoa. Broilertuotannossa untuvikko- ja teuraskuljetusten sujuvuus aikataulun mukaisesti on tärkeää. Eläinkuljetusten lisäksi tilojen toimintaan liittyy myös runsaasti rehuliikennettä, kansanedustajat perustelevat tien kunnostustarvetta.

Hirvijoentien leveys on 6,6 metriä ja tien pituus vajaa 5 kilometriä. Päällyste on huonokuntoinen. Tieosuudella on kantavuuspuutteita ja reunapainaumia. Päällysteen kunto vaikeuttaa myös talvikunnossapitoa.

Valtatie 19 ei ole kaikilta osin pääväylän tasoinen

350 000 euroa toivotaan valtatien 19 Alahärmän eritasoliittymien suunnitteluun:

- Valtatie 19 on alueen valtasuoni, ja sen merkitys on suuri valtakunnallisesti ja alueellisesti. Valtatie 19 muodostaa yhdessä valtatie 3:n kanssa Suomen ruokatien ja tärkeän teollisuuden ja viennin väylän.

Kansanedustajat toteavat, että tie ei kaikilta osin täytä pääväylille asetettavia kriteereitä. Esimerkiksi turvalliset ohitusmahdollisuudet puuttuvat.

- Tie on valtatieksi kapea ja moni vilkkaasti liikennöity risteys on edelleen tasoliittymä. Sekaliikenne, jossa tiellä kulkevat niin traktorit, työmatkaliikenne, mopoautot kuin raskaat rekatkin, vaikeuttaa matka-ajan ennakoimista ja tekee tiestä vaarallisen.

Alahärmän PowerParkin suunnitelmissa on jatkaa toiminnan kehittämistä ja laajentamista.

- Valtatien länsipuolelle on rakennettu ravikeskus. Laajentuva toiminta aiheuttaa liikennemäärän kasvua valtatiellä ja PowerParkin liittymässä.

Nyt liikenteen turvallisuutta pyritään tapahtumien aikana parantamaan asettamalla valtatielle 60 km/h nopeusrajoitus. Kansanedustajat katsovat, että PowerParkin liittymän kehittäminen parantaisi pysyvästi liikenteen sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta sekä tukisi myös PowerParkin vihreää kasvua.

Kansanedustajat jättivät valtion budjettiin vuodelle 2023 yhteensä 27 yhteistä talousarvioaloitetta. Aloitteilla on tarkoitus edistää hankkeiden toteuttamista.

Yhteistyössä maakuntaliittojen kanssa

Vaasan vaalipiirin kansanedustajien puheenjohtajan Janne Sankelon (kok.) mukaan aloitteet on laadittu yhteistyössä alueen maakuntaliittojen kanssa.

- Tänä vuonna päädyimme ratkaisuun, että esitämme pääsääntöisesti hankkeita, joita on mahdollisuus sisällyttää budjettiin niin sanottuina joululahjarahoina jo loppuvuoden budjettikäsittelyn yhteydessä. Tämä asetti esityksille euromääräisiä rajoituksia, toteaa Sankelo.

Sankelon mukaan yhteistyö vaalipiirin kansanedustajien välillä on sujunut kuluneen vuoden aikana hyvin ja talousarvioesityksistä päästiin nopeasti sopuun.

- Suurempien pohjalaisten infrahankkeiden edistäminen tapahtuu muilla vaikuttamiskeinoilla, Sankelo toteaa.

- Vaalikauden kääntyessä loppua kohti on pohjalaisten edunvalvonnassa katse siirrettävä tulevaan hallitusohjelmaan ja Väylän investointi- ja suunnitteluohjelmaan vaikuttamiseen. Länsi-Suomi on liikenneinfrainvestointien ja esimerkiksi korkeakoulutuspaikkojen osalta selvästi takamatkalla, nyt katse länteen. Kansantalouden kannalta on järkevää tehdä merkittäviä panostuksia myös niille alueille, joissa elinkeinojen valot palavat kirkkaina, Sankelo katsoo.

Rahaa toivotaan myös koulutuksen kehittämiseen

Suurin osa esitetyistä hankkeista on vaalipiirin teiden parannuksia. Kantatie 63 suunnittelun edistämiseen välillä Ina-Kaustinen vaalipiirin kansanedustajat esittävät 300 000 euroa. Kantatie Kauhavan ja Ylivieskan välillä on parannettu lukuun ottamatta moniongelmaista Ina-Kaustinen välistä noin 12 kilometrin osuutta. Tieosuus on tärkeä erityisesti elinkeinoelämän kuljetuksille.

Vaasan kaupungin ja Mustasaaren kunnan yhteiselle GigaVaasa-teollisuusalueelle toivotaan 300 000 euroa terminaalialueen suunnittelun edistämiseen.

Maantie 7421 parantamiseen ehdotetaan 600 000 euroa. Maantie yhdistää Valtatie 16:n Alajärven Höykkylän ja Vimpelin keskustan sekä kantatie 68:n. 400 000 euroa esitetään Kuortaneella yhdystien mt 17469 parantamiseen, 500 000 euroa toivotaan Nurmon koulukeskuksen liittymän parantamiseen sekä 10 000 000 euroa vt Tepon liittymän ja rinnakkaisteiden toteuttamiseen. Valtatien 18 oikaisun suunnitteluun ja hankkeen käynnistämiseen välillä Ähtärin Myllymäki-Multia toivotaan 1,2 miljoonaa euroa. Seinäjoen asemaseudun kehittämiseen halutaan 2 miljoonaa euroa.

Vaasan seudun osaamiskeskukselle olisi kansanedustajien mukaan kehitettävä virtuaalinen oppimisympäristö, joka palvelee sekä alueen toiseen asteen oppilaitoksia että korkeakouluja. 250 000 euroa esitetäänkin saatavaksi ammatillisen koulutuksen huippuyksikön kehittämiseen.