Kaaressa juodaan Vanhustenviikon taidekahvit

Taidegalleria Kaaren lokakuun näyttely on vaasalaisen Tuija Arina-Sundelinin Lähellä ja kaukana.

– Värit ja tunnelma ovat tärkeimmät taiteeni elementit. Teen taidetta havaintojeni, mielialojeni ja kokemusteni pohjalta. Minua kiinnostavat unen ja valveen väliin sijoittuva olotila ja aidot luonnon kokemukset, Arina-Sundelin kertoo.

– Toteutan työni joko maalaten öljyväreillä tai eri taidegrafiikan tekniikoita käyttäen. Maalatessa työskentelen spontaanisti ja annan ideoiden kehittyä sitä mukaa kun työ valmistuu. Taidegrafiikka hitaampana ja monivaiheisempana pakottaa suunnitelmallisempaan työskentelyyn.

Kaaren näyttely koostuu taidegrafiikkateoksista, joista suurin osa on valmistunut tänä vuonna. Sen nimen taiteilija sanoo viittaavan aikaan, joka on kaukana mutta kuitenkin lähimenneisyydessä.

– Minua surettaa maaseutumme tyhjeneminen ja hienojen pohjalaistalojen lahoaminen. Upea pohjalainen rakennusperinne vaipuu unohduksiin ja katoaa. Olen kuvannut vanhoja hylättyjä tiloja Pohjanmaalla. Mitäköhän kuvien takana on? Mitä vanhat rakennukset ja heidän asukkaansa kertovat meille? Menneisyyttä ei voi herättää henkiin, mutta halusin tuoda rapistuvien talojen estetiikan esille. Talo symbolisoi ihmistä, ihminen taloa. Toivon katsojan löytävän niistä oman mielenmaailmansa.

Tuija Arina-Sundelin on taiteenmaisteri, taidegraafikko ja kuvataideopettaja, joka on pitänyt 17 yksityisnäyttelyä ja osallistunut yli sataan yhteisnäyttelyyn. Tällä hetkellä hän on Vaasan Taiteilijaseuran puheenjohtaja ja Vaasan Taidegraafikoiden varapuheenjohtaja.

Lähellä ja kaukana -näyttelyn alla ei järjestetä avajaisia, mutta Kauhavan kaupungin kulttuuriohjaaja Laura Kivimäki lupaa siihen liittyvää ohjelmaa 2.-9. lokakuuta vietettävän Vanhustenviikon kunniaksi.

– Kutsumme kaikki vanhukset ja vanhuksenmieliset tämän viikon perjantaina 7.10. kello 14.00 tutustumaan näyttelyyn sekä taidekahveille galleria Kaareen.