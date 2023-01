JSN: Komiat-lehti toimi oikein julkaistessaan kaupunginjohtajan toiminnasta valittaneen kaupunginhallituksen jäsenen nimen

Julkisen sanan neuvosto (JSN) on tehnyt päätöksensä Komiat-lehteä koskevassa kanteluasiassa.

Neuvoston päätös oli vapauttava eli neuvosto katsoo, että Komiat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa julkaistessaan jutussaan Kauhavan entisen kaupunginjohtajan toiminnasta huomauttaneen henkilön nimen.

Kantelu koski Kauhavan kaupunginhallituksen jäsenen nimen mainitsemista artikkelissa, joka käsitteli kaupunginhallituksen viime vuoden maaliskuun lopussa tekemää kokousmatkaa Uumajaan.

Kantelijan mukaan kaupunginjohtaja käyttäytyi matkalla sopimattomasti. Kantelija teki kaupunginjohtajasta matkan jälkeen kirjallisen huomautuksen.

JSN:n mukaan nimen julkaisu ei ollut henkilön asemaan nähden kohtuutonta. Tapauksella oli paikallisesti poikkeuksellista merkitystä, eikä jutussa ollut erityisen arkaluonteisia yksityiskohtia.

Kantelija syytti Komiat-lehteä nimen julkaisemisen lisäksi myös lähdekritiikin pettämisestä sekä puolueellisesta journalismista. Julkisen sanan neuvosto ei löytänyt väitteille perusteita.

JSN teki ratkaisunsa kuluneella viikolla, 25.1. kokoonpanolla Eero Hyvönen (pj), Marja Keskitalo, Minna McGill, Valpuri Mäkinen, Harto Pönkä, Henrik Rydenfelt, Margareta Salonen, Timo Sipola, Jani Tanskanen ja Marjukka Vainio-Rossi.

JSN:n toteaa asiaa koskevassa päätöksessään seuraavaa:



Komiat-lehti uutisoi Kauhavan kaupunginjohtajaan kohdistuneista väitteistä, joiden mukaan tämä oli käyttäytynyt epäasiallisesti kaupunginhallituksen jäsentä kohtaan kokousristeilyllä. Asiasta kirjallisen huomautuksen tehneen henkilön nimi julkaistiin jutussa.

Julkisen sanan neuvosto pitää aiheellisena kantelijan esiin nostamaa huolta siitä, että kynnys häirintätapauksista ilmoittamiseen voi nousta, jos tiedotusvälineet julkaisevat sopimattoman käytöksen kohteeksi joutuneen nimen. Tässä tapauksessa nimen julkaisemiselle oli kuitenkin riittävät perusteet.



Tapaus oli paikallisesti ja laajemminkin poikkeuksellisen merkittävä, sillä kantelijan ilmoituksesta alkunsa saaneen tapahtumaketjun seurauksena esiin nousi lisää väitteitä häirinnästä. Lopulta kaupunginjohtaja erosi tehtävästään luottamuspulaan vedoten. Lehdellä oli perusteet kertoa lukijoilleen, että kaupunginjohtajan epäasiallinen käytös oli kohdistunut kaupunginhallituksen jäseneen. Jutuissa ei kerrottu tapauksesta erityisen arkaluonteisia yksityiskohtia, joiden voitaisiin katsoa loukanneen kantelijan yksityisyyttä. Nimen julkaisu ei myöskään ollut kohtuutonta, kun otetaan huomioon hänen asemansa kuntapäättäjänä.



Jutussa ei ole viitteitä lähdekritiikin pettämisestä tai journalistisen päätösvallan luovuttamisesta toimituksen ulkopuolelle. Kantelija ei esitä riittäviä perusteita sille, miksi katsoo päätoimittajan olleen asiassa puolueellinen. Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Komiat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Käsittelyyn otettujen kanteluiden päätökset julkaistaan JSN:n sivuilla. Komiat-lehteä koskeva päätös on luettavissa kokonaisuudessaan tästä linkistä.

Komiat-lehden päätoimittaja Marianne Lähteen mukaan vapauttava päätös oli odotettu.

- Paikallislehden tehtävänä on kertoa lukijoilleen, mitä alueella tapahtuu. Keskeisten kuntapäättäjien ja muiden vastuullisessa asemassa olevien henkilöiden kyseessä ollessa nimen kertominen on osa sitä kokonaisuutta, jonka pohjalta lukijoilla on mahdollisuus arvioida tapahtumia, Lähde toteaa.

Lähteen mukaan nimen julkaiseminen arvioidaan aina erikseen.



- Kyseessä olleessa tapauksessa asiaa tietenkin harkittiin tarkkaan. Nimi julkaistiin vasta siinä vaiheessa, kun kaupunginjohtajan erottamiseen päättynyt prosessi oli käynnistynyt. Silloin tein arvion siitä, että kyseisen henkilön tekemä kirjallinen huomautus oli muuttunut yhteiskunnallisesti merkittäväksi asiaksi. Kirjallisen huomautuksen tekemisestä nimen julkaisupäätökseen kesti lähes kolme viikkoa.

Kaupunginjohtajan eroamiseen johtanutta prosessia Komiat-lehti käsitteli kaikkiaan yhdessätoista numerossaan helmi-kesäkuussa, laajasti asian eri osapuolten näkemyksiä esitellen.

Niissä sekä asiaa koskevissa yleisönosastokirjoituksissa tuotiin esiin näkemyksiä puolesta ja vastaan.

Kantelijan näkemystä siitä, että joku ulkopuolinen taho voisi vaikuttaa lehden journalistisiin ratkaisuihin, Lähde pitää erikoisina.

- Kantelu sisältää paikkansa pitämättömiä väitteitä. Se ei kaiken kaikkiaan anna todenmukaista kuvaa tapausta koskevasta raportoinnista ja toimituksen tekemästä journalistisesta työstä, hän summaa.

JSN antoi samassa kokouksessaan vapauttavan päätöksen nimen julkaisua koskevassa asiassa myös Ilkka-Pohjalaiselle.

Julkisen sanan neuvosto on tiedotusvälineiden kustantajien ja toimittajien perustama elin, jonka tehtävänä on tulkita hyvää journalistista tapaa ja puolustaa sanan- ja julkaisemisen vapautta.