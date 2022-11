Joulumielellä-konsertilla kerätään keskiviikkona rahaa hyväntekeväisyyteen

Alahärmän lionsklubi ja kappeliseurakunta järjestävät hyväntekeväisyyskonsertin keskiviikkona 16.11. kello 19 Alahärmän kirkossa. Konsertissa esiintyvät diakoni Jari Huhtasalo Peräseinäjoen kappeliseurakunnasta sekä Asko Autio ja veteraanikuoro Alahärmästä.

Huhtasalo tuli tunnetuksi 13-vuotiaana poikasopraanona laulettuaan vuonna 1972 Äideistä parhain -kappaleen, joka nousi yllättäen levymyyntitilaston ykköseksi. Huhtasalo on jatkanut musiikkiharrastusta koko ikänsä, vaikka onkin ollut kirkon töissä.

Asko Autio on harrastanut laulua nuoruudesta alkaen. Hän on ollut mukana muun muassa kirkkokuorossa ja mieskuorossa. Kuoroharrastuksen jälkeen Asko on harrastanut yksinlaulua keskittyen pääasiassa hengellisiin lauluihin.

Alahärmän veteraanikuoro on ollut koossa jo 20 vuotta. Tänä syksynä se piti juhlakonsertin Mikkelinpäivänä Alahärmän seurakuntatalolla.

Ensi viikon konsertti on ilmainen, mutta pois lähtiessä voi lahjoittaa rahaa diakoniatyön joulumuistamisiin.

Esiintyjiä säestää kanttori Piret Stepanov.