Johtava ylilääkäri Heidi Ojala: Koronatilanne ylittää nyt Kaksineuvoisen tartunnanjäljityksen kapasiteetin

Tautitilanne on ollut joulusta saakka hyvin vaikea Kaksineuvoisen alueella, useita kymmeniä positiivisia on todettu lyhyessä ajassa. Tilanne näyttää aina vain pahenevan. Korona-altistuksia on ollut myös Alahärmän kotihoidossa ja Artturintuvassa. Niissä altistuneet on kartoitettu ja puutteellisen rokotussuojan omaavat on asetettu karanteeniin.

Tautitilanne ylittää nyt Kaksineuvoisen tartunnanjäljityksen kapasiteetin, ja se keskittyy enää vain rajattuun jäljitykseen. Kaikkia altistuneita ei enää pystytä asettamaan karanteeniin, eikä kaikista pystytä enää ottamaan koronanäytteitä.

- Vaikuttaa siltä, että alueella etenee omicron-variantti. Se tarttuu lyhyestäkin kontaktista ja etenee henkilöstä toiseen nopeasti. Oireet näyttäisivät olevan vaihtelevia flunssaoireita, ja alustavasti näyttää siltä, että oireet myös väistyvät melko nopeasti. Tieto luonnollisesti lisääntyy, kun kokemuksemme kertyvät pidemmältä ajalta, johtava ylilääkäri Heidi Ojala kertoo.

Kaksineuvoinen suosittelee etätöitä kaikille, joille se on mahdollista. Jos työtehtävät edellyttävät työpaikalla olemista, suositellaan maskien huolellista käyttöä ja hyvää käsihygieniaa. Ruoka- ja kahvitauot on hyvä pitää erillään muista ja siten välttää ylimääräisiä kontakteja. Vapaa-ajalla on nyt viisautta välttää kaikkia oman perheen ulkopuolisia kontakteja ja viettää aikaa kotona. Vierailuja, kyläilyjä, tapahtumia, harrastuksia ja väkijoukkoja on nyt syytä välttää.