Jere Kalliokoski puolustaa jääradan Suomen mestaruutta

25-vuotias Kalliokoski on ajanut jääradan kuninkuusluokassa viisi kertaa, mestaruuksien lisäksi palkintokaapissa on yksi hopea ja yksi raju pettymys. Vaikka ura jäällä on ollut mitalinhohtoinen, on mestaruuksien voittaminen vaatinut kovaa työtä. Ensimmäinen mestaruus tuli viisi vuotta sitten, talvella 2017, autona oli jo tuolloin Mitsubishi.

– Ekana mestaruusvuonna voitin kaikki lähdöt eikä auto ollut niin hyvä kuin nyt, mentiin vähän ”nyrkki pystyssä" -meiningillä. Seuraavaan kauteen lähdettiin innolla, joka lopahti heti ensimmäisessä kilpailussa Puolangalla. Autosta hajosi laatikko, ja seuraavana päivänä oli jo toinen osakilpailu, se oli tekemätön paikka. 2019 sain hopeaa, auto hajosi ekassa kisassa, muissa se pelasi ja niistä tuli voitto. Kuusamossa 2021 ja Akaassa edellistalvena kaikki pelasi, viime vuonna kävin kovan taistelun Jari Tuurin kanssa.

Valmistautuminen jääkauteen on sujunut hyvin, mekaanikot ovat huoltaneet Mitsubishin tekniikan, ja testipäivänä kaikki toimi. Kahtena edellisenä talvena mestaruuden voittanut Kalliokoski tavoittelee hattutemppua.

– Mitsu on tarkastettu ja huollettu, käytiin lähiradalla ajamassa, ja kaikki toimi. Kolmas mestaruus putkeen olisi kova juttu, se vaatii täydellistä onnistumista, ajon pitää sujua ja auton toimia, vastus tulee olemaan kova.

Paskalannevalla nähdään lauantaina 25. helmikuuta Crosskartit ja Legendsit, sunnuntaina ajetaan perinteiset ”koppiautoluokat”. Kilpailua voi seurata suorana Moottoriurheilu.tv:n YouTube-kanavalta.

Toni Lönnroos