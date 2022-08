Janne Sankelo sai tukea kunnallisjärjestöltään – Istuva kansanedustaja pyrkii jatkokaudelle

Kokoomuksen Kauhavan kunnallisjärjestö tiedottaa, että se esittää yksimielisesti Pohjanmaan Kokoomukselle, että kansanedustaja Janne Sankelo nimetään eduskuntavaaliehdokkaaksi ensi kevään eduskuntavaaleihin.

– Sankelo on tehnyt vahvaa työtä kokoomuksen eduskuntaryhmässä tällä vaalikaudella ja palaute hänen eduskuntatyöstään on ollut hyvää. Tavoitteena on, että hän nousee ensi keväänä pääministeri Petteri Orpon ykköshallituksen ministeriksi, linjaa kunnallisjärjestön puheenjohtaja Veli-Matti Lillbacka.

55-vuotias kasvatustieteiden maisteri Janne Sankelo on toisen kauden kansanedustaja. Hänellä on työkokemusta perusopetuksesta ja energiateollisuudesta. Eduskunnassa hän toimii jäsenenä talousvaliokunnassa ja valtiovarainvaliokunnan maatalous- ja elinkeinojaostoissa. Tämän lisäksi hän on vapaaehtoisen maanpuolustustyön ja Patrian neuvottelukunnan jäsen.

Sankelo kiittää luottamuksesta ja toteaa, että politiikan syksy on käynnistynyt täysillä, kun eduskuntaryhmä piti kesäkokouksensa Kaakkois-Suomessa.

– Kokoomus valmistautuu kevään vaaleihin huolellisesti. Ensin on kuitenkin tehtävä kaikki läksyt eduskunnassa. Tarjoamme suomalaisille vaihtoehdon nykyisen vasemmistohallituksen holtittomalle talouspolitiikan linjalle, Sankelo vakuuttaa.