Ilkka-Pohjalaisen vaalikone on auki – pääset etsimään ehdokastasi klikkaamalla tämän verkkosivun yläosassa olevaa banneria

Ilkka-Pohjalaisen vaalikone on nyt auki.

Vaalikoneessa on valtakunnallisia kysymyksiä sekä täsmäkysymyksiä Vaasan vaalipiirin asioista, joihin ehdokkaat ovat vastanneet.

– Siellä on teemoja, jotka jakavat vaalipiirin ehdokkaat. Toimitus palaa näihin teemoihin tarkemmin lähiviikkoina, Ilkka-Pohjalaisen päätoimittaja Markku Mantila lupaa.

Ilkka-Pohjalaisen vaalikone on laadittu yhteistyössä Iltalehden kanssa. Iltalehti on tehnyt kaikille ehdokkaille yhteisiä kysymyksiä eri teemoista, kuten taloudesta ja turvallisuudesta. Ilkka-Pohjalaisen omat kysymykset keskittyvät Vaasan vaalipiirin asioihin.

– Vaalikoneesta pääsee tutkimaan, mitä mieltä ehdokkaat ihan oikeasti ovat asioista. Se on hyvä apu oman ehdokkaan löytämiseen, jos ei vielä tiedä, ketä aikoo äänestää.

Tiistaiaamuun mennessä 153 pohjalaisehdokkaasta 139 on täyttänyt vaalikoneen. Ehdokaslistojen jättöpäivänä tiistaina nimetyillä ehdokkailla on vielä aikaa täyttää vaalikone, vaikka se onkin jo samaan aikaan auki yleisölle. Myös aiemmin nimetyt ehdokkaat pääsevät vielä vastaamaan kysymyksiin.

– Vaalikoneen tarjoamaa näkyvyyttä ei kannata jättää käyttämättä, Mantila kannustaa.

Päätoimittaja korostaa, että vaalikoneen idea on tehdä politiikkaa ja ehdokkaita näkyväksi.

– Pyrkimyksemme on osaltamme kohottaa äänestysaktiivisuutta. Mitä korkeampi se on, sitä parempi on demokratian tila. Tämä on palvelu demokratialle.

Kiivas vaalikevät edessä

Mantila ennustaa tulevista eduskuntavaaleista riitaisia, koska ajat ovat kriittiset niin takana kuin edessä.

– Käymme vaaleihin hyvin vaikean kauden jälkeen. On koronaa, sotaa, inflaatiota ja viimeisimpänä lakot. Suomea koettelevat pitkäkestoiset uhat. Esimerkiksi väestön ikärakenteen muutos on paha juttu, ja siihen on tartuttava.

Niin ikään Mantila ennakoi, että hallituksen muodostamisesta tulee vaikeaa.

– Tulevan hallituksen päätökset ovat valtaosin ikäviä, koska jaettavaa ei kauheasti ole. Joudumme säästökuurille, ja kysymys on, kuinka kova tuo säästökuuri on, ja sietääkö kansa sen.

– Nyt ei kannata jäädä kotiin. Jos on jokin näkemys tästä maailmasta, se kannattaa äänestyskopissa osoittaa, Mantila jatkaa.

Ilkka-Pohjalainen seuraa vaalikevään käänteitä tarkoin. Kampanjointi on vasta päässyt vauhtiin ja vaaliuutisointi lisääntyy, mitä lähemmäs vaaleja mennään.

– Vaaleihin liittyville mielipidekirjoituksille on tulossa pian oma Vaalipuheita-osionsa verkkosivuillemme ja printtilehteen, päätoimittaja kertoo.

Ennen huhtikuun alun vaalisunnuntaina luvassa on monenlaista ohjelmaa. Esimerkiksi 15. maaliskuuta Ilkka-Pohjalainen järjestää vaalipaneelin, johon on kutsuttu piirin puheenjohtajat eri puolueista. Paneeli on nähtävissä suorana lehden verkkosivuilla.

– Myös vaalipäivänä 2. huhtikuuta uutisointi painottuu verkkoon. Luvassa on muun muassa livelähetyksiä Vaasasta, ja mukana vaalitulosta kommentoimassa on politiikan asiantuntija Jussi Lähde. Vaali-illan uutisointimme on kaikille avoimesti luettavissa ja katsottavissa, Mantila summaa.