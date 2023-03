Ilkka-Pohjalaisen ilmestyminen sunnuntaisin painettuna päättyy lokakuussa

Ilkka-Pohjalaisen ilmestyminen sunnuntaisin painettuna päättyy.

Ilkka-Pohjalaista kustantava I-Mediat Oy on irtisanonut lehden sunnuntaijakelusopimukset jakeluyhtiöiden kanssa, joten sunnuntailehden painaminen ja jakelu päättyvät 30.9.2023. Siihen saakka Ilkka-Pohjalainen ilmestyy normaalisti myös sunnuntaisin.



Muutoksen jälkeen Ilkka-Pohjalainen ilmestyy paperisena ja näköislehtenä kuutena päivänä viikossa. Verkossa uutisia julkaistaan jatkossakin seitsemänä päivänä viikossa.



I-Mediat Oy:n mukaan muutoksen taustalla on painetun lehden merkittävästi nousseet kustannukset sekä kuluttajakäyttäytymisen muutos.

Kohonneet kustannukset heikentävät medialiiketoiminnan toimintaedellytyksiä. Sunnuntaijakelu valikoitui karsittavaksi pyhäpäivien merkittävästi kovemman kustannustason vuoksi. I-Mediat Oy:n mukaan luopumisella varmistetaan, että jatkossakin voidaan tarjota laadukasta paikallista journalismia.

Painetun lehden kokonaiskustannuksista paperin ja jakelun osuus on merkittävä.

I-Mediat Oy:n mukaan Venäjän hyökkäyssodan ja paperin saatavuuden vuoksi painopaperi ei ole ollut koskaan niin kallista kuin se on nyt. Painopaperin hinta on kaksinkertaistunut viime vuoden aikana. Jakeluvolyymien laskiessa jakelun yksikkökustannukset ovat selkeästi nousseet viime vuosien aikana. Lisäksi kohonneet polttoaineiden hinnat ovat nostaneet jakelujen kustannuksia.



I-Mediat Oy:n mukaan päätökseen vähentää Ilkka-Pohjalaisen jakelupäiviä liittyy myös kuluttajakäyttäytymisen muutos. Yhtiön tiedotteen mukaan kuluttajakäyttäytyminen on digitalisoitunut nopeasti ja yhä useampi Ilkka-Pohjalaisen lukija haluaa kuluttaa sisältöjä myös digitaalisesti.

Sunnuntaijakelusta luopumisella ei ole vaikutusta henkilöstön määrään. Muutoksen jälkeen vuotuiset kustannussäästöt paino- ja jakelukuluissa ovat noin miljoona euroa.