Herättäjä-Yhdistyksellä juhlavuosi, tavoitteena 110 seurat: Ämpin sillan kupeessa penkkaveisuut jälleen kesäkuussa

Herättäjä-Yhdistys viettää tänä vuonna 110-vuotisjuhlavuottaan. Yhdistys perustettiin Ylivieskan Jaakolan talossa pidetyssä heränneiden kokouksessa helmikuussa 1912. Nykyään tämä ev. lut. kirkon sisäisen herätysliikkeen valtakunnallinen palvelujärjestö toimii seurojen, kansainvälisen työn, nuorisotyön, musiikkityön ja kustannustoiminnan parissa. Vuosittain järjestettäville herättäjäjuhlille kokoontuu 20 000–25 000 osallistujaa. Kesällä 2022 herättäjäjuhlat pidetään Joensuussa.

- Yhdistyksen ensimmäisissä säännöissä määriteltiin näin: ”Herättäjä-yhdistys, jonka muodostaa Suomen herännyt kansa, tarkoittaa hengellisen elämän elvyttämistä sekä omassa piirissä että sen ulkopuolella”, kertoo yhdistyksen toiminnanjohtaja Kalle Hiltunen.

- Elvyttäminen on tässä yhteydessä kiintoisa sana: puhe ei ole hengellisen elämän synnyttämisestä. Historiallinen tosiseikka onkin, että herännäisyys on viehättänyt usein sellaisia, joiden hengellinen elämä on syntynyt toisaalla, mutta jostakin syystä tarvitsee elvyttämistä.

Hiltunen korostaa myös tuon ensimmäisten sääntöjen pykälän viittausta siihen, että heränneiden mielestä elvyttämistä tarvitaan sekä omassa piirissä että muualla.

- Sääntöjen tekijät eivät muotoilleet asiaa niin, että meillä olisi hengellisen elämän asiat hyvin ja toisilla huonosti ja meidän pitäisi viedä omaa paremmuuttamme toisille. Ketään ei lähestytä ylhäältäpäin.

Hiltunen käyttääkin termiä ”syntisten solidaarisuus”, jota on 110 vuoden ajan tapahtunut seuroissa, veisuissa, kuoroissa, leireillä ja tapahtumissa.

- Ja aina tätä yhteen tulemista, toisista Jumalaa ikävöivistä tuen etsimistä on tapahtunut salatulla tavalla myös silloin, kun emme ole fyysisesti kohdanneet toisiamme, hän viittaa erityisesti kuluneisiin kahteen koronavuoteen, jolloin toiminta on siirtynyt paljolti verkkoon.

Körttiläiseen tapaan kuuluu, että aiheesta kuin aiheesta pidetään seurat. Niinpä Herättäjä-Yhdistys juhlii 110-vuotista toimintaansa ympäri maan yhtä aikaa, 24.4. kello 18 pidettävillä seuroilla.

- Vaikka seuroja pidetään ympäri maan ja myös verkossa, yhteisöllisyyttä haetaan seurojen yhteisellä alulla.

Herättäjä-Yhdistys toivoo, että kaikki seurat aloitetaan Siionin virrellä 110. Seuroissa voidaan myös katsoa videolta tai lukea toiminnanjohtajan juhlapuhe, joka julkaistaan verkossa ennen juhlapäivää.

Penkkaveisuut jälleen kesäkuussa Ämpin sillan kupeessa

- Tavoitteenamme oli, että seuroja olisi 110, kuten vuosia. Ihan tähän emme päässeet — tämänhetkisen seurojen määrän voi tarkastaa osoitteesta www.h-y.fi/tapahtumakalenteri valitsemalla tapahtumatyypin Herättäjä 110 — mutta iloitsemme silti seurojen suuresta määrästä, kertoo Hiltunen.

Kauhavalla seuroja on luvassa tänä vuonna seuraavasti: 15.4.22 veisuut Kotiseututalo Keskikankaalla, 24.4.22 Herättäjän 110-vuotisseurat Ylihärmän seurakuntakodissa, 19.5.22 seurat Kauhavan seurakuntakodissa, 19.6.22 penkkaveisuut Ämpin sillan tuntumassa Kauhavalla ja 7.8.22 seurat Keskikankaalla.