Hyväntekeväisyysgolfia pelataan Härmässä jälleen ensi viikon perjantaina

Härmän Kylpylän yhteydessä olevalla Härmä Golfin kentällä pelataan tänäkin vuonna Heartful Härmä -hyväntekeväisyysgolftapahtuma. Ajankohta on perjantai 9.6., tapahtuma alkaa puoliltapäivin.

– Vuonna 2022 järjestetty tapahtuma sai osakseen erinomaisen vastaanoton. Siitä syystä hyväntekeväisyysgolfia pelataan tänäkin vuonna, kertoo Heartful Härmän järjestäjä Tommi Kauppinen.

Hyväntekeväisyyden tuottoja ohjataan eteläpohjalaisten sosiaali- ja terveysalan järjestöjen toimintaa tukevaan Heartful Härmän -hyväntekeväisyysrahastoon sekä Härmä Golf & Academy ry:n junioritoiminnan kehittämiseen.

Kilpailu pelataan viimevuotiseen tapaan 12-väyläisenä. Kilpailuun mahtuu mukaan 24 joukkuetta.

– Pelimuotona toimii jälleen kahden hengen scramble, tasoituksellisena lyöntipelinä. Ohjelmassa on muun muassa Beat the Pro -erikoiskilpailu, jossa pelaajat saavat vastaansa ammattilaisena pelaavan Lassi Burmanin.

Kilpailun jälkeen on luvassa iltatapahtumaa, jossa hyväntekeväisyyshuutokauppa. Musiikista vastaa Duo Tallipojat.

– Tapahtuman suojelijoiksi lupautuivat maakunnan tunnetuin nyrkkeilijäpari Juho Haapoja ja Satu Lehtonen.

Viime vuonna hyväntekeväisyyteen kertyi 3930 euroa.

– Tuotoilla on järjestetty Ukrainasta tulleille pakolaisille liikuntavuoroja yhdessä SPR:n kanssa. Lisäksi on järjestetty virkistyspäiviä Hope ry:n asiakasperheille. Lopuille hyväntekeväisyyden tuotoille on alkuvuodesta perustettu oma Heartful Härmä -hyväntekeväisyysrahasto, josta eteläpohjalaiset järjestöt ja yhdistykset voivat hakea avustuksia toimintansa tueksi. Hyväntekeväisyysrahastoa hallinnoi Yhteisöjen Yhdistys ry, Kauppinen kertoo.