Härmän skeittiparkkihanke otti ison askeleen eteenpäin: Elyltä tuli myönteinen avustuspäätös

Alahärmään suunnitteilla oleva skeittiparkkihanke on nytkähtänyt askeleen eteenpäin. Ely-keskus on tehnyt myönteisen päätöksen avustusosuudestaan. Skeittiparkin kustannusarvio on 133 000 euroa. Ely-keskuksen avustusosuus on kokonaisuudesta 75 prosenttia ja Kauhavan kaupungin osuus hieman alle 20 000 e.

Lions Club Alahärmän puuhaama skeittiparkki tulee sijoittumaan nuorisoseura Onnelan ja Siltatien väliselle puistoalueelle, nuorisoseuran läheisyydessä olevalle tonttialueelle, jolla on kokoa 1500 neliötä. Lions Club on vuokrannut tontin kaupungilta.

- Tämä on klubihistoriamme suurin hanke ja vastuunkantajia on klubistamme löytynyt varauksetta, kehuu Antero Ylinen tänä vuonna 60 vuotta täyttävän klubin aktiiveja.

- Veljet ovat tehneet valtavan työmäärän. Tästä kiitos kuuluu koko porukalle. Klubimme toimintaa johtaa presidentti Jarmo Lahti, 1. varapresidenttinä toimii Jaakko Heikkilä ja 2. varapresidenttinä Teemu Heikkilä. Edellisen kauden presidentti Jukka Katajamäki on hienosti luovuttanut viestikapulan seuraaville vastuunkantajille. Klubiveljistä Harri Sillanpää toimii rakentamisajan valvojana ja Jukka Katajamäki organisoi koko rakennusprojektin. Kaikki mukana olleet yhteistyötahot ovat suhtautuneet kehittämishankkeeseemme todella myötämielisesti, Ylinen selvittää.

Skeittiparkki toteutetaan kokonaan betonista. Kokoa sille tulee 309 neliötä. Pohjatyöt on tarkoitus saada alkuun tulevana kesänä. Muutama alan urakoitsija on jättänyt tarjoukset skeittiparkin rakentamisesta. Asiasta lisää tulevissa Komiat-lehdissä.