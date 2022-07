Härmän entisen sairaalakiinteistön omistaja on vaihtunut toukokuussa. Uusi omistaja on BDR-Kamppi Oy. Yhtiö on rekisteröity kaupparekisteriin toukokuun alkupuolella. Yrityksen kotipaikaksi mainitaan Helsinki, ja sen toimitusjohtaja on kauhajokelainen Sebastian Grönfors.

...