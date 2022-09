Yllätys: Evijärven Kokoomus esittää maakuntaneuvos Petri Saloa kokoomuksen kansanedustajaehdokkaaksi

Evijärven Kokoomus ry esittää yksimielisesti Pohjanmaan Kokoomuksen ry: n ylimääräiselle piirikokoukselle, että maakuntaneuvos Petri Salo asetetaan vuoden 2023 eduskuntavaalien ehdokkaaksi.

- Petri Salo on henkilö, jonka kokemusta ja näkemystä tarvitaan juuri nyt eduskunnassa tulevalla vaalikaudella, Markus Kattilakoski Evijärven Kokoomuksesta perustelee.

Kattilakoski toteaa Salon olleen Naton kannattaja jo ennen Ukrainan sotaa.

- Ensimmäisen kerran jo vuonna 1999 eduskuntavaaleissa, hän laskee.

- Salo on ollut myös pitkään eduskunnan valtiovarainvaliokunnan turvallisuusjaoston jäsen. Lisäksi hän on ollut Pohjoismaiden Neuvoston jäsen kolmen vaalikauden ajan. Tätä kokemusta tarvitaan nyt pohjoismaiden välisessä turvallisuuskoordinaation kehittämisessä ja yhteistyössä, Kattilakoski katsoo.

Oma syynsä Salon ehdokkuuteen on Kattilakosken mukaan Suomen terveydenhuollon ja vanhustenhuollon kriisi.

- Sehän vain pahenee. Petri Salo on ollut 36 vuotta kunnallispolitiikassa. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin varapuheenjohtajana hän oli parikymmentä vuotta

Kattilakosken mukaan näistä kokemuksista on hyötyä niin perusterveydenhuollon kuin erikoissairaanhoidon ongelmien ratkaisussa ja osaajapulan helpottamisessa.

- Salo on ollut hallintovaliokunnan jäsen kahdeksan vuotta, samoin perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan jäsen. Sähkön hinta on tällä hetkellä kansalaisille täysin kohtuuton. Salon pitkä kokemus Vapon hallintoneuvoston jäsenyydestä on tärkeä, kun ratkaistaan puun ja turpeen asemaa nyt ja tulevaisuudessa, Kattilakoski luettelee lisää perusteita.

Siviiliammatiltaan Salo on poliisi.

Eduskunnassa Salo oli pitkään valtiovarainvaliokunnan liikennejaoston jäsen.

- Hän on jatkanut edelleen työntekoa raskaan ammattiliikenteen kuljettajana ja tuntee siten haasteet tieverkon kunnostamiseksi ja logistiikan kehittämiseksi. Yksityishenkilönä Salo on positiivinen isoisä, ahkera, helposti lähestyttävä ja aikaansaapa leskimies, joka osaa muutakin kuin juhlia ja bilettää. Hänet tunnetaan koko vaalipiirin asioiden ajajana, joka ymmärtää julkisen talouden haasteet nyt ja tulevaisuudessa.