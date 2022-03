Etelä-Pohjanmaa jatkaa koronan leviämisalueena – aluehallintovirasto kieltää yli 50 hengen yleisötilaisuudet sisätiloissa

Etelä-Pohjanmaa on edelleen Suomen sairaanhoitopiireistä ainoa, jossa ei ole vielä saavutettu 80 prosentin rokotuskattavuutta 2. koronarokoteannosten osalta. Koko Suomessa yli 12-vuotiaista 87,3 prosenttia on saanut 1. rokotuksen ja 82,8 prosenttia myös 2. rokotuksen. 3. rokotusannoksen on saanut 10,4 prosenttia yli 12-vuotiaista.