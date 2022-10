Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät palkitsivat Kauhavan alueensa yrittäjäystävällisimpänä kuntana

Kauhavan kaupunki palkittiin Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien toiminta-alueen yrittäjäystävällisimpänä kuntana. Toista kertaa jaettu palkinto luovutettiin Yhdessä yrittäjyyden puolesta -kuntaseminaarissa Seinäjoella 7.10.

Yrittäjäystävällisimmän kunnan palkitseminen perustuu kunnan johdon ja paikallisten yrittäjäyhdistysten tekemään yksityiskohtaiseen arvioon onnistumisesta elinkeinopolitiikan eri osa-alueilla.

Yrittäjäystävällisin kunta -arviointikysely on Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien tuottama työkalu kuntien ja yrittäjäyhdistysten vuoropuhelulle ja yhteistyölle. Elinvoima- ja elinkeinopolitiikka aihealueena ovat kuntapäättäjän keskeisiä tehtäviä nyt ja tulevaisuudessa vieläkin enemmän.

– Yrittäjäystävällisin kunta -arviointikyselyn yhtenä tavoitteena on saada paikkakunnan yrittäjät, kunnallisjohto sekä elinkeinotoimijat pohtimaan yhdessä elinkeinopolitiikan tuloksellisuutta. Samalla voidaan myös yhdessä sopia tarvittavista kehitystoimista. Tuloksia läpikäydessä oli ilo huomata, että jokaisella vastaajalla pistekehitys oli positiivinen edellisen vuoden vastauksiin verrattuna. Kisa oli erittäin tiukka, kertoo Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien puheenjohtaja Anne Niemi.

Tulosten arvioinnissa tukena olivat myös vuoden 2022 Kuntabarometrin kuntakohtaiset tulokset.

Kauhavan kaupungille on tänä syksynä valmistumassa elinkeinopoliittinen ohjelma, joka on tehty yhdessä paikallisten yrittäjien kanssa.

– Elinkeinostrategia on yhdistetty kaupunkistrategiaan, jossa yhtenä neljästä kärjestä on yrittäjyys. Yrittäjyyden painopistealueina esiin nousevat osaavan työvoiman saatavuus, hankintaosaaminen, teollisuus- ja liiketonttien tarjonta sekä toimitilojen saatavuus, elinkeinoelämän monipuolistaminen ja kasvu sekä kansainvälistyminen. Yhteistyö kaupungin neljän paikallisyhdistyksen, Alahärmän, Kortesjärven, Kauhavan sekä Ylihärmän Yrittäjien, kanssa on jatkuvaa ja sujuvaa, taustoittaa Niemi perusteluita valinnalle.

Kaupungin kehitysjohtaja Juha-Martti Kuoppala on kiitollinen hienosta huomionosoituksesta.

Hän linjaa, että Kauhavan elinkeinoelämällä on viime aikoina pyyhkinyt hyvin.

– Koronastakin on toivuttu hyvää vauhtia. Mutta myös turbulenssia on välillä piisannut. Olemme menettäneet isoja työnantajia, mutta olemme myös niitä saaneet. Kaikesta on selvitty yhteistyöllä, niin yrityspalveluissa kuin ennen kaikkea meidän neljän hienon paikallisen yrittäjäjärjestöjen kanssa. Tämä on huomionosoitus ennen kaikkea hienolle yhteistyölle yli kuntarajojen, Kuoppala sanoo.