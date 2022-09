Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan kunnat järjestävät ensimmäistä kertaa yhteisen, kaikille avoimen ilmastoseminaarin Härmän Kylpylässä

Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan kunnat järjestävät ensimmäistä kertaa ilmastoseminaarin. Kuntien ilmastoseminaari järjestetään 7.10. Härmän kylpylässä. Seminaarissa kokoonnutaan keskustelemaan kuntien roolista ilmastohaasteen edessä.

Ilmastotekoja yhdessä -seminaarissa kuullaan muun muassa kuntien uudesta ilmastosuunnitelmavelvoitteesta sekä vaikuttavista ilmastoteoista. Tilaisuuden avaa ministeri Antti Kurvinen ja keynote-puhujana kuullaan tulevaisuudentutkijaa professori Markku Wileniusta.

- Ilmastonmuutos ja luonnonvarojen ylikulutus ovat ihmiskunnan vakavimpia ongelmia. Hiilineutraaliin yhteiskuntaan siirtymisessä kunnilla on merkityksellinen rooli, sillä ne tekevät ilmastoteoillaan suuren työn päästöjen vähentämisessä. Kaikkea ei toki tarvitse pohtia yksin, vaan ilmastotoimiin liittyvällä yhteistyöllä on suuri merkitys ja siksi kutsummekin kaikki alueen kunnat yhdessä pohtimaan ilmastotekoja, kertoo maakuntajohtaja Heli Seppelvirta Etelä-Pohjanmaan liitosta.

Pietarsaaren seudun ilmastotyössä tiiviisti mukana ollut Pohjanmaan maakuntajohtaja Mats Brandt haluaa korostaa myös yhteistyön merkitystä:

- Ilmastotyössä hyviin tuloksiin päästään yhdessä asukkaiden, yritysten ja muiden kuntien kanssa, hän uskoo.

Seminaari on ajankohtainen, sillä kesällä lausuntokierroksella ollut ilmastolain muutos on asettamassa kaikille Suomen kunnille velvoitteen tehdä kunnan ilmastosuunnitelma. Ilmastosuunnitelmassa kunnan on selvitettävä päästönsä ja päätettävä toimista, joilla kunta vähentää päästöjään.

- Maakunnissa ilmastonmuutoksen vastainen työ tulee nähdä lisäarvoa ja elinvoimaa tuottavana toimintana. Uusi velvoite on mahdollisuus kehittää kuntien toimintaa ja luoda toimintaympäristö, jossa elinkeinoelämä ja asukkaat hyötyvät vihreästä siirtymästä hiilineutraaliin yhteiskuntaan, kommentoi Keski-Pohjanmaan liiton maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen.

Tapahtuma on ilmainen ja ilmoittautuminen on avoinna kaikille kiinnostuneille, mutta erityisesti tilaisuus on suunnattu alueen kuntien työntekijöille ja luottamushenkilöille. Lisätietoja ja ilmoittautuminen löytyvät maakuntaliittojen nettisivuilta.

Tapahtuman järjestävät Etelä-Pohjanmaan liitto, Keski-Pohjanmaan liitto, Pohjanmaan liitto sekä Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan ELY-keskukset. Tapahtumaa tukevat maakuntien liittojen käynnissä olevat kuntien ilmastohankkeet, joihin on saatu ympäristöministeriön Alueet kuntien ilmastotyön tukena -avustusta.