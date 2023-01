Influenssa-, korona- ja RS-virukset kuormittavat terveydenhuoltoa – osa sote-henkilöstöstä voi kuitenkin luopua maskeista

Etelä-Pohjanmaalla kiertää tällä hetkellä varsin runsaasti erilaisia hengitystieinfektioita.

Alueellinen yhteistyöryhmä Nyrkki totesi kokouksessaan maanantaina 9.1., että vuoden 2022 viimeisillä viikoilla influenssatapausten määrä kasvoi viikoittain. Myös influenssaan liittyvät yhteydenotot sote-keskuksiin ovat lisääntyneet merkittävästi.

Erikoissairaanhoidossa on tällä hetkellä 19 koronapotilasta. Sote-keskusten vuodeosastoilla koronapotilaita on 32. Lisäksi sekä keskussairaalan että sote-keskusten osastoilla on runsaasti muita hengitystieoireisia potilaita. Myös ikäihmisten asumisyksiköissä on paikallisia epidemioita.

Nyrkki kävi keskustelun sote-henkilöstön maskinkäytöstä.

Nyrkki linjasi, että mikäli yksikössä asioi pääsääntöisesti henkilöitä, jotka eivät kuulu riskiryhmiin, maskeista voidaan luopua. Tällaista toimintaa ovat esimerkiksi lastenneuvolan, lasten ja nuorten psykiatrian, lasten neurologia sekä puheterapian vastaanotot.