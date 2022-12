EPSHP tiedottaa: Etelä-Pohjanmaalla edelleen runsaasti syyhyä

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri tiedottaa, että tällä hetkellä koko maassa esiintyy runsaasti syyhyä. Selkeää syytä syyhytartuntojen merkittävään lisääntymiseen ei tiedetä.

Syyhy on syyhypunkin aiheuttama erittäin kutiava ihottuma. Tauti leviää sisätiloissa tapahtuvissa pitkäaikaiskontaktissa, kuten perheen sisällä, kaveriporukoissa, päiväkodeissa ja hoitolaitoksissa.

Alkuvaiheessa, kun punkkeja ei ole kovin paljon, tartunta vaatii paljaan ihokosketuksen. Mikäli tautia ei hoideta, punkkien määrä lisääntyy ja tartunnan voi saada myös vuodevaatteiden tai muiden tekstiilien välityksellä. Syyhypunkki säilyy elossa noin kolme päivää ilman ihokontaktia. Syyhy ei tartu lemmikkieläimiin eivätkä lemmikit levitä syyhyä.

Sairaanhoitopiirin mukaan tärkeintä on pyrkiä ehkäisemään taudin leviämistä. Mikäli havaitsee itsellään tai perheenjäsenellään syyhyyn sopivia oireita, tulee oireilevat henkilöt ja heidän lähipiirinsä hoitaa asianmukaisesti.

Syyhyn pääoire on kova kutina, joka on monesti voimakkaimmillaan iltaisin. Kutinan ja raapimisen jatkuessa etenkin sormiväleihin, kämmeniin, ranteisiin, nivustaipeisiin, kainaloihin, pakaroihin, jalkateriin ja jalkapohjiin ilmestyy punkkinaaraan kaivamia, 0,5–1 cm:n pituisia käytäviä. Niiden toisessa päässä punkin saattaa erottaa pienenä tummana pisteenä. Osa potilaista on aluksi hyvin lieväoireisia ja taudin alkuvaiheessa käytäviä ei vielä näy lainkaan. Vartalolle ja raajoihin voi ilmaantua voimakkaasti kutisevia, punoittavia näppylöitä ja vesirakkuloita. Miehillä näppylöitä voi ilmaantua myös peniksen varteen tai kivespussiin.

Syyhytartuntaa hoidetaan joko voiteella, sisäisellä tablettilääkkeellä tai niiden yhdistelmähoitona. Apteekeista on saatavilla itsehoitolääkkeitä. Hoito toistetaan aina viikon kuluttua ensimmäisestä hoitokerrasta. Mikäli on epävarma syyhytartunnasta, itsehoitolääkkeet eivät poista kutinaa tai jo hoidettu kutina alkaa uudelleen, on syytä ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon.

Tartuntojen leviämisen estämiseksi on välttämätöntä, että tartunnan saaneen kaikki kontaktit hoidetaan yhtä aikaa. Perheenjäsenet ja muut lähikontaktit hoidetaan kahdesti 7–10 päivän välein taudin uusiutumisen ehkäisemiseksi. On tärkeää hoitaa samassa taloudessa asuvat henkilöt samaan aikaan riippumatta siitä, kutiavatko he vai eivät. Niin estetään tilanne, jossa oireeton henkilö tartuttaa syyhyn jo hoidetuille perheenjäsenille uudelleen. Mikäli on epäilys, että syyhy on voinut levitä esimerkiksi yökyläilyn tai uusperheissä toisessa kodissa yöpymisen seurauksena, on myös näissä tilanteissa altistuneet hoidettava.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin verkkosivustolta löytyy potilaille annettava ohje syyhyn hoitoon kotona.