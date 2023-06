Elokuun Power Truck Show kiinnostaa yhä enemmän myös ulkomailla: Mukaan on ilmoittautunut jo ennätysmäärä osallistujia, näyttelyautoja saapuu yli 500

Power Truck Show’n idea on, että yleisö pääsee lähelle näytillä olevaa kalustoa. Tunnelma on taattu kaikenikäisille. Kuva on vuoden 2022 tapahtumasta. Kuva: Vesa Rauhala