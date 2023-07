Ekolan kyläseura sai toivomansa pelastusrenkaan Holmankankaalle

Alahärmän Holmankankaan uimaranta on kauhavalaisena kohteena mukana joukossa, jonka turvallisuutta LähiTapiola Etelä-Pohjanmaa kohentaa heinäkuussa.

Eliisa Heikkilä, Terttu Ekola, Kalervo Fränti ja Markus Varjola Ekolan kyläseurasta vastaanottivat viime viikon perjantaina uuden pelastusrenkaan sijoitettavaksi rannalle hätätilanteiden varalle.

- Uusi rengas on ollut meidän asialistalla jo pari vuotta, kyläseuralaiset kertoivat.

LähiTapiola Etelä-Pohjanmaa keräsi sosiaalisen median kautta ehdotuksia yleisistä uimarannoista ja satama-alueista, jotka ovat uuden pelastusrenkaan tarpeessa.

Ehdotuksia tuli eri puolilta maakuntaa, niin asukkailta kuin kyläyhdistyksiltä. Yritys toteuttaa kuusi toivetta.

Suomessa hukkuu vuosittain 100-150 ihmistä, joista noin puolet kesäkuukausien aikana. Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton SUH:n mukaan suurin osa hukkumisista voitaisiin välttää oikealla turvallisuusasenteella.

– Kesäkuukaudet ovat hukkumisten sesonkiaikaa. Hukkuneiden määrä valitettavasti kasvaa, kun sää on suotuisa ja ihmisiä on paljon liikkeellä vesillä ja veden äärellä. Surullisinta on se, että hukkumiset ovat suurilta osin ennaltaehkäistävissä. Onnettomuus yllättää aina, joten paras keino varautumiseen on huomioida turvallisuusasiat jo ennen vesille lähtemistä, sanoo SUH:n koulutussuunnittelija Aleksandr Efimov.

– Osa hukkumisista tapahtuu ihmisten pudottua syystä tai toisesta yllättäen veteen. Vene voi kokeneellakin veneilijällä kaatua, rantapenkereeltä tai laiturilta voi kompastua ja pudota. Tällöin on tärkeää, että tilanteen nähneillä on jotain kättä pidempää, kuten pelastusrengas, jonka voi heittää pudonneelle kelluttavaksi apuvälineeksi, muistuttaa Lähi-Tapiola Etelä-Pohjanmaan palveluneuvoja Jukka-Topias Jukantupa.

10 VINKKIÄ VESITURVALLISEEN VIIKONLOPUN VIETTOON

· Käytä pelastusliivejä aina vesillä liikkuessasi.

· Muista, että alkoholi ei kuulu vesille.

· Valvo lapsia erityisen tarkkaan veden äärellä, käden mitan päässä.

· Varmista ennen veteen hyppäämistä, ettei pinnan alla piile vaaraa.

· Arvioi oma uimataitosi realistisesti ja ui sen mukaisesti.

· Ui rannan suuntaisesti, jotta jalkasi ylettyvät tarvittaessa pohjaan.

· Ota aina kaveri mukaan uimaan ja saunomaan.

· Opettele lapsen kanssa säännöt, kuinka veden äärellä tai vedessä toimitaan.

· Tarkista veneesi merikelpoisuus ja että siitä löytyy oikea varustus.

· Muista terve järki ja selkeä arviointikyky - oikea asenne luo turvaa.