Eija Partasen Aikamatka Galleria Kaaressa huhtikuussa: "Kaikenlainen käsillä tekeminen rauhoittaa mieltä ja auttaa jaksamaan"

Taidegalleria Kaaren huhtikuun näyttely on kauhavalaisen Eija Partasen Aikamatka. Hän kertoo, että näyttelyn työt on toteutettu pitkällä aikajanalla.

– Nimi voisi olla siksi myös Aika matka, hän tuumaa.

– Suunnitelmani näyttelyn sisällöstä muuttui radikaalisti elokuussa 2021, kun loukkaannuin enkä pystynyt tekemään käsilläni enää mitään. Monen kuukauden kuntoutuksen jälkeen sisuunnuin ja päätin viedä projektin loppuun. Viime marraskuulle suunniteltu näyttely pystyttiin onneksi siirtämään eteenpäin huhtikuulle 2022, Partanen kertoo.

Näyttelyssä on töitä hänen ensimmäisestä näyttelystään vuodelta 1998. Tuoreimmat on tehty tänä vuonna.

– Mukana on töitä, jotka ovat olleet esillä muualla kuin Kauhavalla, uusimmat halusta kokeilla eri tekniikoita ja materiaaleja. Näyttelyni onkin lähinnä esittelyä minua inspiroivista tekniikoista kuten kankaankudonnasta, maalauksesta, kirjonnasta ja mixed mediasta.

Materiaaleina Partasella ovat langat, kankaat, ruuvit, mutterit, luonnonmateriaalit.

– Tapani on yhdistellä asioita, kuten pehmeää ja kovaa, tekstiililä ja metallia ja kaikkea siltä väliltä.

Hän on Järvilakeuden kansalaisopiston Kankurikisällit -hankkeen koordinaattorina.

– Se on Suomen kulttuurirahaston kärkihanke, jonka tavoitteena on siirtää perinteistä käsityöosaamista sukupolvelta toiselle. Opisto järjestää hankkeessa kädentaitopäiviä ja -leirejä. Lasten kanssa työskentely on hauskaa, koska he eivät mieti, onko tämä oikein tai kuinka tämä pitäisi tehdä. Ihailen lasten vapaata heittäytymistä.

Hänen mukaansa aikuisilla on paljon oppimista, vaikka ideoita syntyy paljon.

– Sen takia sukupolvien yhdistäminen tulee olemaan uusi ja mielenkiintoinen matka. Näyttelyn yhteydessä pidetään kolme työpajaa koulujen neljäsluokkalaisille.

Partanen toteaa, että tällä hetkellä maailman tilanne voi tuntua raskaalta.

– Itselleni kaikenlainen käsillä tekeminen rauhoittaa mieltä ja auttanut jaksamaan, vaikka työkyky ei ole vieläkään täysin palautunut. Aina työt eivät edisty omalla haluamallani tavalla, voin muuttaa suunnitelmiani tai pistää työn sivuun ja jatkaa myöhemmin. Näyttely pyrkii rohkaisemaan kävijöitä tekemään omia visioita ennakkoluulottomasti.