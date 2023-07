Broilerituottaja Harri Sippola vieraana Puuta Heinää -podcastissa

Kauhavalainen maatalousyrittäjä, broilerituottaja Harri Sippola on vieraana keskiviikkona 2.8. julkaistavassa Puuta Heinää -podcastin yhdeksännessä jaksossa.

Sippolan kanssa keskustellaan podcastissa muun muassa broilerintuotannosta ja nurmen merkityksestä peltojen viljelykierrossa.

Sippola kertoo olleensa aina kiinnostunut kaikesta maatalouteen liittyvästä. Sippolan tie vei Helsingin yliopistoon opiskelemaan maatalousekonomiaa, kunnes hän teki vanhempiensa kanssa tilakaupat ja ryhtyi maatalousyrittäjäksi.

Tilalla on ollut kymmeniä vuosia siipikarjaa, ensin kalkkunoita ja nykyisin broilereita. Broilerien hyvinvointi puhututtaa toisinaan.

– Sekin kertoo jo jotain, että Suomessa broilereita ei tarvitse lääkitä. Teurastamolla arvioidaan jalkapohjapisteet, joka on koko EU:n laajuinen mittari. Jalkapohja kertoo pehkun kunnon, mutta myös ilmastoinnin ja lämmityksen toimivuudesta. Jalkapohjapisteissä Suomi on täysin omassa luokassaan EU-tasolla, Sippola kertoo.

Tilan pellot ovat vuosikymmeniä olleet pelkällä viljalla.

Sippola innostui ottamaan nurmen osaksi viljelykiertoa, kun totesi kovempien maiden olevan herkkiä kuivuudelle ja näin myös sadontuottokyky laskee.

Monipuolinen, nurmea sisältävä viljelykierto parantaa maan rakennetta, jolloin pelto kestää paremmin niin kuivuutta kuin märkyyttäkin ja näin sadontuottokyky paranee.

Vuosittain nurmella on muutama pelto. Nurmisadon kerää lähellä toimiva maitotila.

– Joskus, kun on saanut omien peltojen vierestä sellaisia uusia vuokramaita, joissa on kasvanut myös heinää, niin huomaa, että nurmella olleissa pelloissa on parempi kasvusto vielä muutamien vuosien jälkeenkin. Rajaojaa ei ole, mutta vanhan rajan erottaa kasvustosta, Sippola sanoo.

Puuta Heinää on maatalousaiheinen podcast, jonka ensimmäinen jakso julkaistiin 7.6.

Podcastin jokaisessa jaksossa on vieraana maatalousyrittäjä, jonka kanssa keskustellaan haastateltavan tilasta sekä alasta mahdollisuuksineen ja haasteineen. Podcast on suunnattu niin alalla työskenteleville kuin kaikille muillekin maaseudun elämästä ja nykyaikaisesta maataloudesta kiinnostuneille.

Ensimmäisellä kaudella vieraana on 10 maatalousyrittäjää, jotka erilaisine tiloineen ovat monipuolinen läpileikkaus nykypäivän viljelijöistä. Vieraana on muun muassa entinen kansanedustaja ja maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä, joka pitää puolisonsa kanssa maatilaa Pertunmaalla sekä urheilun ja maatalousyrittäjyyden yhdistävä kannuslainen juoksija Kaisa Honkaharju.

Uusi jakso julkaistaan aina keskiviikkoisin Spotifyssa, josta ne ovat kuunneltavissa. Podcastia juontavat jalasjärveläiset Päivi Kasari ja Laura Kujala.

Laura Kujala on agrologi (AMK) ja eduskunta-avustaja Jalasjärveltä, jossa viljelee avopuolisonsa kanssa viljatilaa. Kujala on aiemmin työskennellyt maatalouskaupan parissa sekä toimittajana. Hän on toiminut myös Janne Sankelon eduskunta-avustajana, ja avustaa tällä hetkellä kansanedustaja Susanne Päivärintaa.

Päivi Kasari on agronomi, MMM ja maanviljelijä Jalasjärveltä, jossa viljelee luomuemolehmätilaa.

Podcastin on tuottanut jalasjärveläinen Aapeli Autio, joka on ollut tekemässä muun muassa 12 500 katsojaa tavoittanutta Kasino-elokuvaa. Parhaillaan Autio on mukana tekemässä Mietaa-elokuvaa.