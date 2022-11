Aluevaltuusto päätti: Rintamaveteraanit ja pikkulotat saavat helpotuksia asiakasmaksuihin

Etelä-Pohjanmaan aluevaltuuston hyväksyi maanantaina 21.11. hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut. Päätöksen mukaan tiettyjä asiakasmaksuja ei peritä henkilöiltä, joilla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus, rintamatunnus tai jotka ovat osallistuneet Lotta Svärd -järjestön pikkulottatoimintaan.

Aluevaltuusto hyväksyi myös hyvinvointialue- ja palvelustrategian vuosille 2023–2025.

– Strategia on kivijalka, jonka päälle koko hyvinvointialueen toiminta rakentuu. Se ohjaa sekä päättäjiä että hyvinvointialueen henkilöstöä tekemään sellaisia valintoja, jotka toteuttavat palvelulupausta ja edistävät hyvinvointialueen tavoitteiden saavuttamista, aluevaltuuston puheenjohtaja Paula Risikko painottaa.

– On hienoa, että strategian valmisteluun on sitoutettu laajasti sekä päättäjiä, viranhaltijoita että eri sidosryhmien edustajia. Tärkeää on, että mukana on myös kattava liiteaineisto, joka antaa raamit strategian toteuttamiselle.

Hyvinvointialueen arvoiksi strategiassa on määritelty asiakaslähtöisyys, avoimuus ja yhdenvertaisuus, vaikuttavuus ja talous yhdessä sekä uudistumiskyky ja kehitysmyönteisyys. Lisäksi strategia nostaa esiin hyvinvointialueen 10 päätavoitetta sekä mittarit, joilla tavoitteiden toteutumista arvioidaan.

Lisäksi aluevaltuusto teki tarkennuksia terveys- ja sairaanhoitopalveluiden toimialueella palvelualueiden nimiin sekä palveluyksikkörakenteeseen. Valtuusto myös hyväksyi lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman sekä ehkäisevän päihdetyön alueellisen suunnitelman.