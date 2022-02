Alahärmän koulu-urakan kustannusarvio on noussut 12,2 miljoonaan euroon

Alahärmän koulukeskuksen kustannusarviota on tarpeen tarkastaa. Uuden koulun hankesuunnitelma on hyväksytty huhtikuussa 2021, jolloin koulun kustannusarvioksi todettiin 11 miljoonaa euroa. Tämän jälkeen rakennuskustannukset ovat nousseet noin 15 prosenttia ollen koulu-urakan osalta nyt 12,2 miljoonaa euroa.

Saadut urakkatarjoukset ylittävät alkuperäisessä kustannusarviossa määritetyn tason.

Hankkeen kustannusarvioon sisältyvät KVR-urakkakustannusten lisäksi rakennuttajan kustannukset, joiden määräksi on alkuperäisessä kustannusarviossa arvioitu 2,2 miljoonaa euroa. Rakennuttajan kustannuksiin sisältyy myös piha-alueiden rakentaminen. Pihat rakennetaan, kun uusi koulukeskus on valmistunut ja nykyiset rakennukset on purettu.

Kuluvalle vuodelle kustannuksista on jyvitetty neljä miljoonaa euroa, minkä on arvioitu riittävän. Lisämäärärahatarve kohdistuu tuleville vuosille. Kaupunginhallitus käsittelee asiaa 7.2.