Komiaa, voidaan todeta AL-Härmän autourheilijoiden menestyksestä. Kuusi Suomen mestaruutta, kolme hopeista ja kaksi pronssista SM-mitalia on sellainen saavutus, josta on syytä olla ”rinta rottingilla” Yksi AL-Härmän pitkistä perinteistä on järjestää koko perheen pikkujoulu ja pal.