Aktiivinen runoryhmä esiintyy ja hakee uusia jäseniä: "Runouden voi löytää minkä ikäisenä vain"

Järvilakeuden kansalaisopiston aktiivisesti toimiva runoryhmä esittää itse valitsemiaan runoja Härmänkylän nuorisoseura Onnelassa kahden viikon päästä. Tilaisuuksia on kaksi, lauantaina 27.5. ja sunnuntaina 28.5., molemmat kello 15. Niihin on vapaa pääsy.

- Tilaisuus on otsikoitu teemalla tehkäämme iloinen iltapäivä. Jokainen lausuu kaksi runoa, joista toinen on oma suosikki ja toinen ystävän valitsema. Omien runojen valinta perustuu pitkälti tunteeseen, että tämä on sellainen mun runo, kertoo Järvilakeuden kansalaisopiston hanketyöntekijä Pirjo Heino.

Yli kymmenen vuotta toimineeseen runoryhmään kuuluu tällä hetkellä yhdeksän aktiivijäsentä. Ryhmää ohjaa musiikinopettaja Satu Lumiaho. Ryhmän nimi Runosaappaat juontaa juurensa ryhmän alkuaikoihin, Leena Vaismaan kirjoittamaan sateesta kertovaan runoon.

- Ryhmään otetaan mielellään mukaan uusia jäseniä, Heino kutsuu.

Useilla ryhmäläisillä on pitkä historia runojen kanssa, joillakin jo alakoulusta lähtien, mutta se ei ole Heinon mukaan uusille ryhmästä kiinnostuneille tarpeen.

- Runouden voi löytää minkä ikäisenä vain. Runous ei myöskään ole mitään ylevää, vaan runot voivat kuulua kenen tahansa arkipäivään, Heino kuvailee.

Ryhmäläiset kuvailevat toimintaa mukavaksi, yhteiseksi tekemiseksi.

- Ryhmässä on saanut tutustua erilaisiin, itselle uusiin runoihin. Ryhmä on vuosien saatossa käynyt myös esiintymässä kouluissa, päiväkodeissa ja ikäihmisten palveluyksiköissä.

Runoiltapäivissä voi ostaa uutta Leena Vaismaan ja Marja Nukalan yhteistä kirjaa Piirtoja polulla. Kirja sisältää sekä Leenan runoja että Marjan kuvataidetta ja muutamissa kohdin myös päinvastoin.