Ääniaalloilla-esiintyjä Anna Karsikas-Kuusisto: "Kortesjärvi jätti minuun vahvan jälkensä"

Kolmas Ääniaalloilla-tapahtuma järjestetään 22.7. Kortesjärvellä, vanhalla tutulla paikalla, Purmojärven Näkinkalliolla. Musiikin täyttämää päivää pääsee edellisten kertojen tapaan viettämään ilmaiseksi ja ilman ikärajaa.

Kortesjärven Kulttuurin Arvostajat ry kiinnitti ensimmäisenä artistina Timeless-bändin, joka määrittelee itsensä kolmen erilaisen äänen sekä ukulelesoiton uniikiksi yhdistelmäksi ja lupaa tarjota keikoillaan tunnelmaa haudanvakavasta hervottomaan.

Ääniaalloilla tapahtuman järjestäjäyhdistyksen puheenjohtaja Jani Kielinen kertoo, että Timelessissa soittaa "ex-markkilainen” Anna Karsikas-Kuusisto. Kielinen haastatteli Karsikas-Kuusistoa tämän lapsuusaikojen Kortesjärvestä ja Timelessin kuvioista.

Ohessa tiivistelmä haastattelusta:

Vietit lapsuutesi Kortesjärvellä. Millaisia muistoja sinulla on tuon aikakauden Kortesjärvestä?

– Muutimme lapsuuden perheen kanssa Kortesjärvelle, kun olin itse tokaluokkalainen. Periaatteessa siis lähes koko peruskouluaikani vietin siellä. Sen takia Kortesjärvi on jättänyt minuun vahvan jälkensä. En usko, että olisin päätynyt niin vahvasti musiikin pariin ilman kortesjärveläistä pelimanni- ja musiikkikulttuuria. Aloitin viulunsoiton Härmänmaan musiikkiopistossa ja sain jo lapsena kokemuksia kuorolaulusta ja yhtyesoitosta. Lisäksi Kortesjärven musiikinystävien toiminta ja Raimo Erkinheimon johdolla harjoitellut orkesteri- ja laulukokemukset siinä antoivat paljon rohkeutta ja kokemusta. Olen saanut ammentaa näistä paljon tehdessäni töitä luokanopettajana ja musiikinopena.

Varttuneemmat markkilaiset muistavat sinut varmasti myös Heikki Hemmingin kirjoittamasta näytelmästä Pelimannikuningas vuodelta 1992. Esitit siinä nuorta Matti Haudanmaata. Millaisia muistoja projektista jäi?

– Sehän oli aivan mahtava kokemus ja palaa kyllä usein mieleen. Taisin olla itse reilu 10-vuotias noihin aikoihin ja muistan, että reploissa oli opeteltavaa melkoinen määrä. Ensi-ilta sekä ensimmäiset ja viimeiset kohtaukset ovat jääneet mieleen, repliikkejä en kyllä enää muista kuin aivan muutamia. Lavakokemus siinä kyllä karttui, ja näytelmäkööri oli aivan ihana ja kannusti minua ja toisiaan. Esiintymisreissut muille paikkakunnille ovat myös jääneet mieleen ja ylipäätään Kalevi Haapojan ohjaus. Koko projektissa oli tekemisen meininkiä, olihan se näin jälkikäteenkin huima ponnistus pieneltä pitäjältä. Tallenteita meillä on näytelmästä jäljellä, koska isä kuvasi useitakin näytöksiä. Joskus on ne tullut katsottua, mutta ei toki enää pitkään aikaan.

Esiinnytte Ääniaalloilla Timeless-bändillä. Mistä bändi sai alkunsa?

– Muutettuamme Tampereelta Himangalle minulta jäi taakse myös soittaminen Pakopiste-coverbändissä. Kaipasin bändisoittoa, mutta meni useampi vuosi, ennen kuin viimein ystävieni Lauran ja Marin kanssa tuli puheeksi, että kaikkia kiinnosti laulaa tai soittaa. Kokeilimme ja tuumailimme kaikenmoista, mutta sitten taisin ehdottaa, että tartumme ukuleleihin. Olin itse vasta opetellut sen soittoa viulun, pianon ja kitaran soiton jatkoksi ja havainnut sen hyväksi säestysinstrumentiksi. Aloitimme treenit syksyllä 2019 ja osallistuimme ekoille ukulelefestareille juuri ennen koronaa. Taisi olla siellä, kun hoksasimme, että sähköinen ukulelesoitto on meidän juttu. Nyt missiomme on kertoa vahvoja ja joskus vähän synkkiäkin tarinoita ukulelen säestyksellä. Musatyyleinä kelluvat mukana folk, rock, country ja pop.

Coverbiisien ohella Timeless esittää omia kappaleitaan. Oletteko julkaisseet niitä jossain/onko suunnitelmissa julkaista?

– Ensimmäiset biisit omalle bändille syntyivät korona-aikana, ja viime kesästä lähtien on syntynyt sitten lisää. Vielä emme ole niistä mitään julkaisseet, mutta haaveissa se tietenkin on. Bändin nimi on nimittäin yhtä aikaa totta ja sarkasmia. Ei meillä oikeasti olisi tähän(kään) aikaa, mutta jostain me sitä silti aina löydämme, koska musiikki on niin tärkeää. Ehkä ehdimme siis vielä joskus studioonkin.

Olette ehtineet keikkailla melko paljon. Onko jokin keikka jäänyt erityisesti mieleen?

– Yksi monen tunnin keikka soitettiin 30 asteen helteessä ja toinen, onneksi lyhyt, reilusti yli 20 asteen pakkasessa. Ne eivät kyllä unohdu. Hienoimpia ovat olleet keikat Kaustisen kansanmusa- ja Tropical Winter Ukulele -festien lavoilla, kun yleisö on lähtenyt mukaan niin, että fiilis nousee kattoon. Sehän se on parasta!

Millaisia terveisiä haluaisit lähettää Kauhavalle, markkilaisille ja Ääniaalloilla- yleisölle?

– Soitamme tänä kesänä muutenkin meidän kotiseutumaisemissa, ja tuntuu tosi hienolta päästä myös Markkiin keikalle. Eli terveisemme ovat tietenkin, että nähdään Ääniaalloilla! Lupaamme tarjoilla Timelessin tapaan mustia tarinoita, valkoisia valheita ja vähän hervotontakin menoa, pilke silmäkulmassa.