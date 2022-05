Lumion epäluottamusasiassa yksimieliseksi kuvailtu kaupunginhallitus ei olekaan sitä: Kaksi hallituksen jäsentä on nyt toista mieltä valiokunnasta

Kauhavan kaupunginvaltuusto päätti asettaa kaupunginjohtaja Markku Lumion asiassa tilapäisen valiokunnan hallituksen esityksen mukaan. Päätöstä ei kuitenkaan saatu aikaan ilman äänestystä.

Valiokuntaan nimettiin Marita Mattila (kesk.) (varalla Mika Ekola), Kari Janhunen (kok.) (Anna-Maria Sironen), Emma Kivikangas (sd.) (Asko Peltola), Lasse Ruotsala (kd.) (Hanna-Liisa Malmi) ja Ilkka Haanpää (ps.) (Taina Rantala). Puheenjohtaja on Mattila ja varapuheenjohtaja Janhunen.

Hallintojohtaja Liisa Salo kertoo, että valiokunta alkaa toimia pian, järjestäytymiskokous on 17.5. Valiokunta valitsee itselleen sihteerin.

– Valiokunta käsittelee asiansa puheenjohtajan selostuksen pohjalta. Valiokunta valmistelee saamansa tehtävän eli lausuntonsa ja esityksensä kaupunginjohtajan luottamuksesta valtuustoon nähden. Valiokunta kuulee Lumiota ja ehkä hallituksen ja valtuuston puheenjohtajia ja pyytää hallitukselta lausunnon, Salo selvittää.

Valiokunta tekee lopuksi esityksen valtuustolle. Salo uskoo, että se ehtii kesäkuun valtuustoon.

– Ei ole kenenkään etu, että asia venyisi syksyyn.

Valtuusto äänesti valiokunnasta äänin 37-6. Yksimieliseksi kuvaillun kaupunginhallituksen jäsenistä kaksi, perussuomalaisten Aapo Kamppinen ja kokoomuksen Susanna Saarimaa, olivat valiokunnasta nyt toista mieltä kuin 19.4. hallituksessa.

Kamppinen sanoi olleensa koko ajan sitä mieltä, että valiokunnan perustaminen on liioittelua.

– Se vain tuli hallituksessa yhtäkkiä, että sitä esitetään. Ei voinut valmistautua, kun asia ei ollut esityslistalla, hän taustoitti.

– Laskimme myös, että meitä oli hallituksessa neljä, jotka olimme vastaan. Emme olisi saaneet kaadettua esitystä, jos olisi tullut äänestys. Kahdeksan olisi kuitenkin kannattanut.

"Haetaan tylyä ja luotaantyöntävää henkilöä"

Kamppinen pohti myös, pitääkö seuraavaa kaupunginjohtaja rekrytoida hakemuksella, joka etsii tylyä ja luotaantyöntävää henkilöä.

– Jos ihminen on ystävällinen, lämmin ja kannustava ja joku ymmärtää sen väärin, hänet erotetaan.

Hallituksen puheenjohtaja Teemu Hakala (kesk.) kävi keskustelun aluksi pöntössä toteamassa tilanteen.

– Meidän tulee voida luottaa, että kaupunginjohtajan käytös on kaikissa tilanteissa asiaankuuluvaa. Näin ei ole tapahtunut, Hakala lausui.

Risto Mattilaa valtuustossa paikannut Martti Puronvarsi (ps.) totesi, ettei ole menettänyt luottamustaan kaupunginjohtajaan. Hän esittikin, ettei valiokuntaa nimettäisi.

– En pidä suotavana, että ylikorostunut ja vihertynyt metoo-kampanja saa aikaan, että ollaan valmiita erottamaan meidän kaupunginjohtaja. Ei kai kovin trendikästä ole Kauhavallakaan viiden tai kymmenen vuoden vaihtaa kaupunginjohtajaa. Se on tässä takana, ollut jo ennen näitä viimeisiä tapauksia, jotka on tarkoituksella esille nostettu.

Puronvartta kannattivat Susanna Saarimaa (kok.) ja Aapo Kamppinen.

– Puronvarren kanta oli minun kantani. Aina voi vaihtaa mielipidettä, Saarimaa perusteli toimintaansa.

Myös Jyri Poltto (VaL) asettui Puronvarren taakse sekä äänestyksessä Heikki Hakala (kesk.) ja Jan-Erik Sandvik (ps).

Annukka Annala (kesk.) oli valiokunnan kannalla.

– Nyt on kyse luottamuksesta. Kaupunginjohtajalle on annettu selkeät ohjeet, kuinka käyttäytyä. Virheestä on kannettava vastuu, Annala esitti pitkässä puheenvuorossaan.