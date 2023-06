Viulu soi pian kirkossa

Viulisti Markku Jokinen soittaa Kauhavan kirkossa Yöttömän yön konsertissa juhannuksen alla.

– Kauhavan kirkko on akustiikaltaan aivan erityislaatuisen hieno kirkko. Tämä luo hyvät puitteet viululle, joka on olemukseltaan pieniääninen soitin. Siksi viulu soittimena on vaativampi akustiikan suhteen kuin useimmat muut soittimet, Jokinen sanoo.

Hän on opettanut viulunsoittoa Tampereella, Hämeenlinnassa, Helsingissä, Vaasassa ja on nykyään Turun konservatorion viulunsoiton lehtori. Jokinen asuu Kangasalla, mutta hänellä on erityinen kytkös Kauhavaan.

– Kiintymys Pohjanmaahan ja Kauhavaan erityisesti liittyy vuosiin Vaasan kaupunginorkesterin konserttimestarina ja Kuula-opiston viulunsoiton lehtorina. Olen neljännesvuosisadan ajan soittanut konsertteja kauhavalaisen pianistin Timo Jaatisen kanssa ja tyttäremmekin ovat ystäviä keskenään, hän kertoo.

Jokisen käsissä soi lähes 300 vuotta vanha italialainen soitin. Viulu on aikoinaan kuulunut napolilaiselle Ferdinando Gaglianolle. Yöttömän yön konsertissa torstaina 22.6. kello 19 kuullaan J. S. Bachin, Tauno Marttisen, Jarmo Sermilän, Francesco Geminianin, Heinrich W. Ernstin, Ferdinand Davidin, Francisco Tarregan ja Nathan Milsteinin musiikkia.