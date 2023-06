Jazzia Ylikylässä

Jazzkitaristi ja säveltäjä Mathias Sandberg esiintyy Kortesjärven Suvipäivillä.

Sandbergia on kutsuttu amerikkalaisessa musiikkilehdessä Jazziz Magazinessa ”yhdeksi Suomen parhaiten varjelluista salaisuuksista”.

Hän kuuluu Suomen aktiivisimpiin jazzmuusikoihin ja on opiskellut New Yorkin Manhattan School of Musicissa ja Bostonin Berklee College of Musicissa, ja työskennellyt Georg Riedelin, Pierre Swärdin, Peter Asplundin, Nick Mancinin, Jukka Eskolan, Teppo Mäkysen ja Manuel Dunkelin kanssa.

Sandberg tekee vuosittain satakunta jazzkonserttia ja on kiertänyt Euroopassa ja Yhdysvalloissa.

Konserteissa kuullaan Sandbergin omalaatuista hard swingin, groovy & soulful jazz -sekoitusta vahvoilla melodioilla, rytmisesti leikkisää improvisaatiota ja lähes telepaattista yhteissoittoa.

Mathias Sandbergin uusi trio-albumi The Captain ilmestyi alkuvuodesta. Triossa soittavat Zacharias Holmkvist (kontrabasso) ja Stefan Brokvist (rummut).

Levynjulkaisukiertue on matkalla Rovaniemeltä Helsinkiin, ja saapuu Ylikylän nuorisoseuralle sunnuntaina 2.7 kello 16.