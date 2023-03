Viitanevan suota ennallistetaan

Viitanevan ja Tikkalannevan soista koostuvalla Natura2000-alueella on aloitettu suon ennallistamisen toimenpiteitä.

Natura-alue on suurimmaksi osaksi puutonta ja märkää nevaa. Suon reunat ovat puustoisia rämealueita, joista osa on ojitettu. Suokokonaisuus luokitellaan aapasuoksi, mikä tarkoittaa, että suon keskelle virtaa vettä suon reunoilta ja ympäröiviltä kivennäismailta. Reunasoiden ojitukset ovat tästä syystä osittain katkaisseet veden luontaisen virtauksen avosuolle, minkä seurauksena avosuo on kuivunut.

Ojittamisen myötä alkuperäinen luontainen kasvilajisto häviää ja alkaa korvautua metsälajeilla.

Soiden ennallistaminen perustuu suojeltujen soiden luontoarvojen parantamiseen ja palauttamiseen. Ennallistaminen ja vesitalouden palauttaminen vaativat aktiivisia toimenpiteitä, koska hoitamatta jätetty ojikko ei tavallisesti palaudu luonnontilaan tai palautuminen on hidasta ja osittaista. Madaltuneet ja osin tukkeutuneet ojat johtavat edelleen vesiä ja estävät veden leviämisen tasaisesti suolle.

Ennallistaminen tehdään tukkimalla ojat kaivinkoneella, mikä estää veden virtauksen ojalinjoja pitkin. Tukkiminen tehdään täyttämällä oja turpeella tai rakentamalla ojaan turpeesta patoja, joilla vettä ohjataan suolle. Ennen tukkimisia ojalinjoilta raivataan tukkimistöitä haittaava puusto. Tukkimisen tavoitteena on saada vedet leviämään suolle ja palautettua vedenvirtaus suolla lähemmäs tilaa ennen ojituksia.

Ennallistamista tehdään ennen kaikkea luonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi. Kun suolle palautuu luonnollinen vesitalous, myös soiden lajisto alkaa palata hiljalleen. Pidemmällä aikavälillä suosta tulee myös parempi hiilinielu ja rehevöittävien ravinteiden valuminen soilta vesistöihin vähenee.

Tarkemmin Viitanevalla tehtävistä töistä:

Työt on aloitettu talvella 2023 (maaliskuussa) ojalinjojen raivauksilla. Ojalinjat raivataan, jotta kaivinkone pääsee etenemään ojia pitkin ja pääsee helposti käsiksi tarvittavaan täyttömaahan. Koska suo on paikoin upottavaa, joutuu työkone käyttämään puuta koneen alla, jotta se ei uppoa suohon.

Viitanneva on tärkeä muuttolinnuille, ja tavoitteena on saada raivaukset tehtyä ennen kuin muuttolinnut palaavat. Raivaukset valmistuvat mahdollisesti noin viikon sisällä. Viitanevalla talvella tehtävien raivauksen ei ole arvioitu häiritsevän lintuja, sillä kyseessä on pieni ja kertaluontoinen häiriö.

Ojien tukkimistyöt on tarkoitus saada tehtyä talvella 2024. Ojat tukitaan täyttämällä suurimmat ja selkeimmät ojat kokonaan turpeella. Umpeenkasvaneimpiin ojiin tehdään patoja, joilla veden virtaus saadaan ohjattua pois ojalinjoilta ja leviämään tasaisemmin suolle. Suurempia patoja tehdään kohtiin, joissa vettä saadaan ohjattua kuivuneelle avosuolle.

Työt tehdään osana ympäristöministeriön käynnistämää Helmi-elinympäristöohjelmaa.

Hanna Finne, luonnonsuojelun asiantuntija, Metsähallitus