Kaupallinen yhteistyö: Ratkaisuja nuorten rahahuoliin

Kun 18 -ja 19-vuotiaat muuttavat pois kotoaan, yleensä uudelle opiskelupaikkakunnalle, on heidän edessään monta estettä. Monella on edessä muutto ensimmäisiin omiin koteihin, joista kuitenkin puuttuvat monet perustarvikkeet. Toiset tarvitsevat ajokortteja ja tietokoneita toisilla taas on yllättäviä kuluja mihin voi olla mahdotonta varautua. Ensimmäisellä palkalla ja opintotuella näiden pakollisten hankintojen tekeminen on välillä haastavaa ja lisärahoitukseen syntyy pakollinen tarve.



Koska nuorille ei myönnetä luottokortteja, yhä useampi yritys tarjoaa lainaa nuorille ja erityisesti pikavippi 18-19v on kasvava lainamuoto. Tämä on helpottanut nuorten rahansaantia pakollisiin menoihin, mutta monien lainojen hinnat ovat nuoren taloudelle liian kalliita. Laina markkinat ovat nyt tarttuneet tähän epäkohtaan.



Matchbanker on lainavertailupalvelu joka kilpailuttaa myös lainantarjoajat jotka lainaavat 18-19 vuotiaille. Palvelu ei maksa lainaajalle mitään, mutta kartoittaa nopeasti ja vaivatta mistä lainaa saa edullisimmin.